Compressed SENSE est une technique de rupture pour accélérer non seulement des séquences, mais l'ensemble de vos examens. Ce nouveau paradigme dans la productivité exige une mise en œuvre unique, permettant des analyses 2D et 3D jusqu’à 50 % plus rapide avec une qualité image pratiquement identique. Compressed SENSE peut être utilisé dans tous les contrastes anatomiques et toutes les anatomies.