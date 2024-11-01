3D VANE XD prend en charge l’imagerie de l’abdomen sans que le patient ait besoin de retenir sa respiration¹, ce qui permet de réduire les artefacts de mouvement pendant la respiration libre et d’améliorer le confort du patient. Grâce à 3D VANE XD, vous pouvez désormais accueillir des patients incapables de retenir leur respiration, notamment des patients pédiatriques.
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¹ En raison de la méthode d’imagerie radiale, par rapport à la méthode d’imagerie cartésienne 3D de Philips
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