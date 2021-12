O-MAR XD Application clinique IRM

O-MAR (Réduction des artefacts métalliques pour les implants orthopédiques) réduit les artefacts de susceptibilité* dans les plans, causés par des implants métalliques dans les contrastes d’image les plus pertinents (pT1, pT2 PDw et STIR), ce qui vous permet d’améliorer la visualisation de plus de tissus mous et d’os à prox. d’implants orthopédiques à RM conditionnelle en plus de d’offrir une IRM postop. aux patients porteurs d’implants qui pourraient développer des maladies liées à l’implant.