mDIXON XD TSE Application clinique RM

mDIXON XD TSE apporte une nouvelle dimension à la suppression de graisse en offrant simultanément une imagerie uniforme, complète et cohérente et jusqu’à 4 types d’image en une acquisition, avec ou sans contraste de suppression de graisse, pour des durées d’acquisition et une résolution de routine. mDIXON XD TSE améliore vos stratégies d’imagerie en simplifiant vos procédures TSE de routine.