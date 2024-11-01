mDIXON XD TSE Application clinique IRM

mDIXON XD TSE apporte une nouvelle dimension à la suppression de la graisse en fournissant une imagerie uniforme, complète et cohérente. En offrant jusqu'à 4 types d’images en 1 seule acquisition, y compris les contrastes avec ou sans suppression de graisse, en temps d'acquisition de routine et en résolution simultanément, vous pouvez facilement remplacer vos acquisitions TSE de routine par le mDIXON XD TSE. mDIXON XD TSE améliore vos stratégies en simplifiant vos procédures TSE de routine.