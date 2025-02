Jeu ant. Microscopie dStream Antenne IRM

Le jeu d’antennes Microscopie dS offre une imagerie à champ d’acquisition étroit avec une haute résolution spatiale dans les coupes et un rapport signal-bruit élevé. Il se compose d’une antenne de 23 mm conçue pour l’imagerie de la peau et des doigts et d’une antenne de 47 mm pour l’imagerie des vaisseaux orbitaires et superficiels. Elles peuvent se combiner entre elles ou avec une antenne FlexCoverage postérieure ou des antennes Flex dS