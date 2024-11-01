SmartExam* aide à obtenir des résultats de planification reproductibles à l’aide d’un logiciel intelligent qui planifie automatiquemt les géométries d’acquis. basées sur vos préférences d’acquisition validées. Cela vous permet de standardiser votre processus d’examen IRM tout en améliorant la cohérence des examens de suivi pour le même patient et d’un patient à l’autre.
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* SmartExam n’est pas disponible pour les patients porteurs d’implants à RM conditionnelle
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