L’imagerie de diffusion (DWI) EPI à impulsions uniques (single-shot) peut être utilisée pour l’évaluation non invasive de la structure du tissu et pour illustrer la pathologie basée sur les états de mouvements du liquide au niveau cellulaire. Le gradient de diffusion à pré-impulsion supplémentaire peut être appliqué avec 3 directions de diffusion et jusqu’à 16 valeurs b. La méthode single-shot est résistante aux mouvements. Les DWI sont fournies avec les cartographies ADC/eADC. dS Zoom peut être appliqué à des DWI sur petit champ d’acquisition.
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