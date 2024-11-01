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Perfusion en T2*

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Séquence en T2 de perfusion avec courte durée d’acquisition offrant de longs TE. Les cartographies de perfusion en T2* regroupent les fonctions MTT (Mean Transit Time, temps de transit moyen), TTP (Time to Peak, temps au pic du bolus), T0 (temps d’arrivée), NI (Negative Integral, intégrale négative) et Index.

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