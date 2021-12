Perfusion en T2* Application clinique IRM

Séquence en T2 de perfusion avec courte durée d’acquisition offrant de longs TE. Les cartographies de perfusion en T2* regroupent les fonctions MTT (Mean Transit Time, temps de transit moyen), TTP (Time to Peak, temps au pic du bolus), T0 (temps d’arrivée), NI (Negative Integral, intégrale négative) et Index.