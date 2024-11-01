Ensemble complet de voxels uniques, voxels multiples et de spectroscopies protoniques en coupes multiples, complètement intégrés à l’interface utilisateur d’acquisition. La combinaison de Turbo Spectroscopic Imaging, dS SENSE et de la matrice anisotrope permet de réduire la durée d’acquisition. Inclut le module d’analyse SpectroView pour la visualisation et le traitement de toutes les données de spectroscopie.
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