Neuro-imagerie avancée avec exécution de l'acquisition de données BOLD pour aider à visualiser les zones d’activation liées aux tâches dans le cerveau. L’intégration complète de l’administration et du contrôle du stimulus via des cartes d'examens dédiées rend l'IRMf facile, fiable et rapide. Le module d’analyse iView BOLD offre un traitement des données BOLD en temps réel dans les cartographies d’activation fonctionnelles.
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