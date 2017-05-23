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mDIXON Quant

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mDIXON Quant offre une procédure 3D rapide et facile pour la quantification de la fraction de matière grasse non invasive du foie, en offrant des cartographies de fraction de matière grasse 3D haute qualité, même pour des T2* courts, avec une haute précision (±3,5 %) et reproductibilité (±1,4 %)¹ pour plus de capacités IRM. Les cartographies de relaxation T2*/R2* sont utiles dans vos évaluations de diagnostic.

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  • La précision et la reproductibilité ont été évaluées à l’aide d’un protocole du foie de référence, sur un fantôme de matière grasse [intervalle : 0-100%]. Reproductibilité évaluée sur les systèmes

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