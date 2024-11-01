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Ant. Torse péd. dStream 8 canaux

Antenne IRM

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Antenne dédiée avec 8 éléments conçue pour fournir une excellente imagerie thoracique et cardiaque en pédiatrie. L’antenne est optimisée pour les nouveau-nés mais s’adapte aussi à des patients pédiatriques pesant jusqu’à 10 kg. La conception divisée permet le retrait de la partie supérieure de l’antenne, facilitant ainsi l’accès au patient. Un support d’insertion en forme de berceau est utilisé pour renforcer le maintien du patient. Il est possible d’ajouter un matelas recouvrant pour un meilleur confort des patients plus lourds.

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