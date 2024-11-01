Antenne à conception ouverte avec 8 éléments pour une imagerie pédiatrique cérébrale et du rachis de haute résolution. L’antenne est spécifiquement conçue pour les nouveau-nés mais elle s’adapte aussi à des patients pédiatriques pesant jusqu’à 10 kg. La conception ouverte et en forme de berceau permet à l’opérateur de positionner et de préparer le patient à l’extérieur de la salle d’examen. Les examens cérébraux et rachidiens peuvent être effectués sans avoir à bouger le patient.
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