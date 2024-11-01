Antenne en forme de botte de ski conçue pour fournir une excellente couverture de la cheville et du pied dans son intégralité, jusqu’aux orteils. Conçue pour une visualisation de haute résolution des structures en cartilage détaillées. Le pied peut être positionné à la verticale ou en extension (jusqu’à 15 degrés) vers la plante.
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