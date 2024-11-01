Ce nouveau système avec suspension plafonnière offre une grande flexibilité d’imagerie pour un grand nombre de procédures, ainsi qu’une grande liberté de positionnement pour les équipes médicales. Compact et hautement économique, ce système peut être utilisé pour les procédures de demain. Parce qu’il travaille autour de vous, le système Philips Azurion équipé d’un statif FlexArm vous aide à optimiser les performances de votre salle interventionnelle et à délivrer des soins de meilleure qualité.
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Le système Azurion 7 M20 avec FlexArm pivote sur 8 axes, ce qui offre une flexibilité quasiment illimitée pour effectuer des examens d’imagerie 2D et 3D de la tête aux pieds et sur les côtés droit et gauche du patient. Le faisceau d’images reste aligné sur le patient, ce qui permet de mieux visualiser les anatomies lors des rotations et des inclinaisons du statif. Dans le cadre d’une étude menée auprès des utilisateurs, 100 % des participants ont confirmé que FlexArm leur offrirait une plus grande flexibilité dans leur travail.[1]
Flexibilité d’imagerie illimitée
Le système Azurion 7 M20 avec FlexArm pivote sur 8 axes, ce qui offre une flexibilité quasiment illimitée pour effectuer des examens d’imagerie 2D et 3D de la tête aux pieds et sur les côtés droit et gauche du patient. Le faisceau d’images reste aligné sur le patient, ce qui permet de mieux visualiser les anatomies lors des rotations et des inclinaisons du statif. Dans le cadre d’une étude menée auprès des utilisateurs, 100 % des participants ont confirmé que FlexArm leur offrirait une plus grande flexibilité dans leur travail.[1]
Flexibilité d’imagerie illimitée
Le système Azurion 7 M20 avec FlexArm pivote sur 8 axes, ce qui offre une flexibilité quasiment illimitée pour effectuer des examens d’imagerie 2D et 3D de la tête aux pieds et sur les côtés droit et gauche du patient. Le faisceau d’images reste aligné sur le patient, ce qui permet de mieux visualiser les anatomies lors des rotations et des inclinaisons du statif. Dans le cadre d’une étude menée auprès des utilisateurs, 100 % des participants ont confirmé que FlexArm leur offrirait une plus grande flexibilité dans leur travail.[1]
Le système Azurion 7 M20 avec FlexArm pivote sur 8 axes, ce qui offre une flexibilité quasiment illimitée pour effectuer des examens d’imagerie 2D et 3D de la tête aux pieds et sur les côtés droit et gauche du patient. Le faisceau d’images reste aligné sur le patient, ce qui permet de mieux visualiser les anatomies lors des rotations et des inclinaisons du statif. Dans le cadre d’une étude menée auprès des utilisateurs, 100 % des participants ont confirmé que FlexArm leur offrirait une plus grande flexibilité dans leur travail.[1]
Davantage d’autonomie pour le médecin
Davantage d’autonomie pour le médecin
Le statif FlexArm optimise le système de commande au niveau de la table Azurion grâce au contrôleur Axsys intuitif qui facilite et fluidifie le flux des procédures. En cas de changements ou de complications, le médecin peut rapidement et facilement prendre les mesures nécessaires. Cela permet également de réduire la nécessité pour le médecin et les autres membres de l’équipe d’entrer dans le champ stérile et d’en sortir au cours d’une intervention.
Davantage d’autonomie pour le médecin
Le statif FlexArm optimise le système de commande au niveau de la table Azurion grâce au contrôleur Axsys intuitif qui facilite et fluidifie le flux des procédures. En cas de changements ou de complications, le médecin peut rapidement et facilement prendre les mesures nécessaires. Cela permet également de réduire la nécessité pour le médecin et les autres membres de l’équipe d’entrer dans le champ stérile et d’en sortir au cours d’une intervention.
Davantage d’autonomie pour le médecin
Le statif FlexArm optimise le système de commande au niveau de la table Azurion grâce au contrôleur Axsys intuitif qui facilite et fluidifie le flux des procédures. En cas de changements ou de complications, le médecin peut rapidement et facilement prendre les mesures nécessaires. Cela permet également de réduire la nécessité pour le médecin et les autres membres de l’équipe d’entrer dans le champ stérile et d’en sortir au cours d’une intervention.
Le statif FlexArm optimise le système de commande au niveau de la table Azurion grâce au contrôleur Axsys intuitif qui facilite et fluidifie le flux des procédures. En cas de changements ou de complications, le médecin peut rapidement et facilement prendre les mesures nécessaires. Cela permet également de réduire la nécessité pour le médecin et les autres membres de l’équipe d’entrer dans le champ stérile et d’en sortir au cours d’une intervention.
Liberté de positionnement totale des soignants
Liberté de positionnement totale des soignants
La flexibilité de positionnement du statif FlexArm permet aux équipes médicales d’adopter la meilleure position de travail. La plage de déplacements à 270° de l’arceau permet d’atteindre toutes les positions d’imagerie, sans compromettre le positionnement optimal de l’équipe médicale et sans qu’il soit nécessaire de déplacer la table d’examen du patient. Ainsi, l’équipe médicale n’a pas à déplacer l’équipement ou les instruments, et bénéficie de davantage d’espace dans l’environnement d’anesthésie.
Liberté de positionnement totale des soignants
La flexibilité de positionnement du statif FlexArm permet aux équipes médicales d’adopter la meilleure position de travail. La plage de déplacements à 270° de l’arceau permet d’atteindre toutes les positions d’imagerie, sans compromettre le positionnement optimal de l’équipe médicale et sans qu’il soit nécessaire de déplacer la table d’examen du patient. Ainsi, l’équipe médicale n’a pas à déplacer l’équipement ou les instruments, et bénéficie de davantage d’espace dans l’environnement d’anesthésie.
Liberté de positionnement totale des soignants
La flexibilité de positionnement du statif FlexArm permet aux équipes médicales d’adopter la meilleure position de travail. La plage de déplacements à 270° de l’arceau permet d’atteindre toutes les positions d’imagerie, sans compromettre le positionnement optimal de l’équipe médicale et sans qu’il soit nécessaire de déplacer la table d’examen du patient. Ainsi, l’équipe médicale n’a pas à déplacer l’équipement ou les instruments, et bénéficie de davantage d’espace dans l’environnement d’anesthésie.
La flexibilité de positionnement du statif FlexArm permet aux équipes médicales d’adopter la meilleure position de travail. La plage de déplacements à 270° de l’arceau permet d’atteindre toutes les positions d’imagerie, sans compromettre le positionnement optimal de l’équipe médicale et sans qu’il soit nécessaire de déplacer la table d’examen du patient. Ainsi, l’équipe médicale n’a pas à déplacer l’équipement ou les instruments, et bénéficie de davantage d’espace dans l’environnement d’anesthésie.
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
L’arceau du FlexArm permet de réaliser des examens d’imagerie décentrés le long des deux côtés de la table. Les médecins peuvent ainsi réaliser des examens par voie radiale ou brachiale sur le bras droit ou gauche du patient, entièrement ou partiellement tendu, sans avoir à faire pivoter la table ni à déplacer le patient. Le faisceau de rayons X reste aligné sur le bras, ce qui favorise un déplacement fluide sur toute la longueur sans avoir à changer constamment les réglages.
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
L’arceau du FlexArm permet de réaliser des examens d’imagerie décentrés le long des deux côtés de la table. Les médecins peuvent ainsi réaliser des examens par voie radiale ou brachiale sur le bras droit ou gauche du patient, entièrement ou partiellement tendu, sans avoir à faire pivoter la table ni à déplacer le patient. Le faisceau de rayons X reste aligné sur le bras, ce qui favorise un déplacement fluide sur toute la longueur sans avoir à changer constamment les réglages.
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
L’arceau du FlexArm permet de réaliser des examens d’imagerie décentrés le long des deux côtés de la table. Les médecins peuvent ainsi réaliser des examens par voie radiale ou brachiale sur le bras droit ou gauche du patient, entièrement ou partiellement tendu, sans avoir à faire pivoter la table ni à déplacer le patient. Le faisceau de rayons X reste aligné sur le bras, ce qui favorise un déplacement fluide sur toute la longueur sans avoir à changer constamment les réglages.
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
L’arceau du FlexArm permet de réaliser des examens d’imagerie décentrés le long des deux côtés de la table. Les médecins peuvent ainsi réaliser des examens par voie radiale ou brachiale sur le bras droit ou gauche du patient, entièrement ou partiellement tendu, sans avoir à faire pivoter la table ni à déplacer le patient. Le faisceau de rayons X reste aligné sur le bras, ce qui favorise un déplacement fluide sur toute la longueur sans avoir à changer constamment les réglages.
Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures
Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures
La flexibilité des mouvements du statif FlexArm associée au système de contrôle des mouvements Axsys et aux ProcedureCards vous permet de travailler selon des processus de travail basés sur des procédures et de réaliser ainsi un plus grand nombre de procédures. Il a été constaté que le temps de positionnement du système était raccourci de 27 %[1] par rapport aux salles équipées de systèmes interventionnels classiques.
Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures
La flexibilité des mouvements du statif FlexArm associée au système de contrôle des mouvements Axsys et aux ProcedureCards vous permet de travailler selon des processus de travail basés sur des procédures et de réaliser ainsi un plus grand nombre de procédures. Il a été constaté que le temps de positionnement du système était raccourci de 27 %[1] par rapport aux salles équipées de systèmes interventionnels classiques.
Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures
La flexibilité des mouvements du statif FlexArm associée au système de contrôle des mouvements Axsys et aux ProcedureCards vous permet de travailler selon des processus de travail basés sur des procédures et de réaliser ainsi un plus grand nombre de procédures. Il a été constaté que le temps de positionnement du système était raccourci de 27 %[1] par rapport aux salles équipées de systèmes interventionnels classiques.
Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures
Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures
La flexibilité des mouvements du statif FlexArm associée au système de contrôle des mouvements Axsys et aux ProcedureCards vous permet de travailler selon des processus de travail basés sur des procédures et de réaliser ainsi un plus grand nombre de procédures. Il a été constaté que le temps de positionnement du système était raccourci de 27 %[1] par rapport aux salles équipées de systèmes interventionnels classiques.
Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain
Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain
Grâce à la liberté de positionnement du personnel et à sa flexibilité illimitée en imagerie, FlexArm permet d’adapter les processus de travail basés sur des procédures, créant ainsi un environnement conforme aux besoins de différentes spécialités dans une seule et unique salle. Imaginez qu’il soit possible de combiner des procédures chirurgicales et endovasculaires, des procédures cardiaques et périphériques ou encore des interventions orthopédiques.
Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain
Grâce à la liberté de positionnement du personnel et à sa flexibilité illimitée en imagerie, FlexArm permet d’adapter les processus de travail basés sur des procédures, créant ainsi un environnement conforme aux besoins de différentes spécialités dans une seule et unique salle. Imaginez qu’il soit possible de combiner des procédures chirurgicales et endovasculaires, des procédures cardiaques et périphériques ou encore des interventions orthopédiques.
Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain
Grâce à la liberté de positionnement du personnel et à sa flexibilité illimitée en imagerie, FlexArm permet d’adapter les processus de travail basés sur des procédures, créant ainsi un environnement conforme aux besoins de différentes spécialités dans une seule et unique salle. Imaginez qu’il soit possible de combiner des procédures chirurgicales et endovasculaires, des procédures cardiaques et périphériques ou encore des interventions orthopédiques.
Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain
Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain
Grâce à la liberté de positionnement du personnel et à sa flexibilité illimitée en imagerie, FlexArm permet d’adapter les processus de travail basés sur des procédures, créant ainsi un environnement conforme aux besoins de différentes spécialités dans une seule et unique salle. Imaginez qu’il soit possible de combiner des procédures chirurgicales et endovasculaires, des procédures cardiaques et périphériques ou encore des interventions orthopédiques.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Un flux de travail optimisé
Un flux de travail optimisé
FlexSpot vous permet de consulter, contrôler et manipuler efficacement toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
Un flux de travail optimisé
FlexSpot vous permet de consulter, contrôler et manipuler efficacement toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
Un flux de travail optimisé
FlexSpot vous permet de consulter, contrôler et manipuler efficacement toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
FlexSpot vous permet de consulter, contrôler et manipuler efficacement toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
Gestion efficace de la dose
Gestion efficace de la dose
Le système Azurion 7 M20 avec FlexArm inclut également ClarityIQ, notre technologie d’imagerie radiologique qui permet de réaliser des examens d’imagerie de haute qualité pour tout un éventail de procédures cliniques. Il offre ainsi une visualisation optimale à faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. Ce système est intégré à notre gamme complète de solutions DoseWise, qui vous permet de maîtriser la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes.
Gestion efficace de la dose
Le système Azurion 7 M20 avec FlexArm inclut également ClarityIQ, notre technologie d’imagerie radiologique qui permet de réaliser des examens d’imagerie de haute qualité pour tout un éventail de procédures cliniques. Il offre ainsi une visualisation optimale à faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. Ce système est intégré à notre gamme complète de solutions DoseWise, qui vous permet de maîtriser la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes.
Gestion efficace de la dose
Le système Azurion 7 M20 avec FlexArm inclut également ClarityIQ, notre technologie d’imagerie radiologique qui permet de réaliser des examens d’imagerie de haute qualité pour tout un éventail de procédures cliniques. Il offre ainsi une visualisation optimale à faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. Ce système est intégré à notre gamme complète de solutions DoseWise, qui vous permet de maîtriser la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes.
Le système Azurion 7 M20 avec FlexArm inclut également ClarityIQ, notre technologie d’imagerie radiologique qui permet de réaliser des examens d’imagerie de haute qualité pour tout un éventail de procédures cliniques. Il offre ainsi une visualisation optimale à faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. Ce système est intégré à notre gamme complète de solutions DoseWise, qui vous permet de maîtriser la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes.
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement de vos systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par ce que l’IMV ServiceTrak estime être les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement de vos systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par ce que l’IMV ServiceTrak estime être les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement de vos systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par ce que l’IMV ServiceTrak estime être les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement de vos systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par ce que l’IMV ServiceTrak estime être les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
Augmenter le retour sur investissement
Augmenter le retour sur investissement
Nous proposons des solutions de financement innovantes, des offres de services flexibles et un réseau d’assistance professionnelle de plus de 7 000 ingénieurs de maintenance afin de vous aider à exploiter pleinement vos ressources et à améliorer votre retour sur investissement. Notre large gamme de programmes de consultation et de formation vous permet d’améliorer davantage l’efficacité de vos processus de prise en charge.
Augmenter le retour sur investissement
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Augmenter le retour sur investissement
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Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
Performances cliniques assurées au fil du temps
Performances cliniques assurées au fil du temps
La plate-forme Windows® 10 standard contribue à assurer la conformité aux réglementations applicables en matière de sécurité et aux normes les plus récentes relatives à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
Performances cliniques assurées au fil du temps
La plate-forme Windows® 10 standard contribue à assurer la conformité aux réglementations applicables en matière de sécurité et aux normes les plus récentes relatives à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
Performances cliniques assurées au fil du temps
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Flexibilité d’imagerie illimitée
Davantage d’autonomie pour le médecin
Liberté de positionnement totale des soignants
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
Le système Azurion 7 M20 avec FlexArm pivote sur 8 axes, ce qui offre une flexibilité quasiment illimitée pour effectuer des examens d’imagerie 2D et 3D de la tête aux pieds et sur les côtés droit et gauche du patient. Le faisceau d’images reste aligné sur le patient, ce qui permet de mieux visualiser les anatomies lors des rotations et des inclinaisons du statif. Dans le cadre d’une étude menée auprès des utilisateurs, 100 % des participants ont confirmé que FlexArm leur offrirait une plus grande flexibilité dans leur travail.[1]
Flexibilité d’imagerie illimitée
Le système Azurion 7 M20 avec FlexArm pivote sur 8 axes, ce qui offre une flexibilité quasiment illimitée pour effectuer des examens d’imagerie 2D et 3D de la tête aux pieds et sur les côtés droit et gauche du patient. Le faisceau d’images reste aligné sur le patient, ce qui permet de mieux visualiser les anatomies lors des rotations et des inclinaisons du statif. Dans le cadre d’une étude menée auprès des utilisateurs, 100 % des participants ont confirmé que FlexArm leur offrirait une plus grande flexibilité dans leur travail.[1]
Flexibilité d’imagerie illimitée
Le système Azurion 7 M20 avec FlexArm pivote sur 8 axes, ce qui offre une flexibilité quasiment illimitée pour effectuer des examens d’imagerie 2D et 3D de la tête aux pieds et sur les côtés droit et gauche du patient. Le faisceau d’images reste aligné sur le patient, ce qui permet de mieux visualiser les anatomies lors des rotations et des inclinaisons du statif. Dans le cadre d’une étude menée auprès des utilisateurs, 100 % des participants ont confirmé que FlexArm leur offrirait une plus grande flexibilité dans leur travail.[1]
Le système Azurion 7 M20 avec FlexArm pivote sur 8 axes, ce qui offre une flexibilité quasiment illimitée pour effectuer des examens d’imagerie 2D et 3D de la tête aux pieds et sur les côtés droit et gauche du patient. Le faisceau d’images reste aligné sur le patient, ce qui permet de mieux visualiser les anatomies lors des rotations et des inclinaisons du statif. Dans le cadre d’une étude menée auprès des utilisateurs, 100 % des participants ont confirmé que FlexArm leur offrirait une plus grande flexibilité dans leur travail.[1]
Davantage d’autonomie pour le médecin
Davantage d’autonomie pour le médecin
Le statif FlexArm optimise le système de commande au niveau de la table Azurion grâce au contrôleur Axsys intuitif qui facilite et fluidifie le flux des procédures. En cas de changements ou de complications, le médecin peut rapidement et facilement prendre les mesures nécessaires. Cela permet également de réduire la nécessité pour le médecin et les autres membres de l’équipe d’entrer dans le champ stérile et d’en sortir au cours d’une intervention.
Davantage d’autonomie pour le médecin
Le statif FlexArm optimise le système de commande au niveau de la table Azurion grâce au contrôleur Axsys intuitif qui facilite et fluidifie le flux des procédures. En cas de changements ou de complications, le médecin peut rapidement et facilement prendre les mesures nécessaires. Cela permet également de réduire la nécessité pour le médecin et les autres membres de l’équipe d’entrer dans le champ stérile et d’en sortir au cours d’une intervention.
Davantage d’autonomie pour le médecin
Le statif FlexArm optimise le système de commande au niveau de la table Azurion grâce au contrôleur Axsys intuitif qui facilite et fluidifie le flux des procédures. En cas de changements ou de complications, le médecin peut rapidement et facilement prendre les mesures nécessaires. Cela permet également de réduire la nécessité pour le médecin et les autres membres de l’équipe d’entrer dans le champ stérile et d’en sortir au cours d’une intervention.
Le statif FlexArm optimise le système de commande au niveau de la table Azurion grâce au contrôleur Axsys intuitif qui facilite et fluidifie le flux des procédures. En cas de changements ou de complications, le médecin peut rapidement et facilement prendre les mesures nécessaires. Cela permet également de réduire la nécessité pour le médecin et les autres membres de l’équipe d’entrer dans le champ stérile et d’en sortir au cours d’une intervention.
Liberté de positionnement totale des soignants
Liberté de positionnement totale des soignants
La flexibilité de positionnement du statif FlexArm permet aux équipes médicales d’adopter la meilleure position de travail. La plage de déplacements à 270° de l’arceau permet d’atteindre toutes les positions d’imagerie, sans compromettre le positionnement optimal de l’équipe médicale et sans qu’il soit nécessaire de déplacer la table d’examen du patient. Ainsi, l’équipe médicale n’a pas à déplacer l’équipement ou les instruments, et bénéficie de davantage d’espace dans l’environnement d’anesthésie.
Liberté de positionnement totale des soignants
La flexibilité de positionnement du statif FlexArm permet aux équipes médicales d’adopter la meilleure position de travail. La plage de déplacements à 270° de l’arceau permet d’atteindre toutes les positions d’imagerie, sans compromettre le positionnement optimal de l’équipe médicale et sans qu’il soit nécessaire de déplacer la table d’examen du patient. Ainsi, l’équipe médicale n’a pas à déplacer l’équipement ou les instruments, et bénéficie de davantage d’espace dans l’environnement d’anesthésie.
Liberté de positionnement totale des soignants
La flexibilité de positionnement du statif FlexArm permet aux équipes médicales d’adopter la meilleure position de travail. La plage de déplacements à 270° de l’arceau permet d’atteindre toutes les positions d’imagerie, sans compromettre le positionnement optimal de l’équipe médicale et sans qu’il soit nécessaire de déplacer la table d’examen du patient. Ainsi, l’équipe médicale n’a pas à déplacer l’équipement ou les instruments, et bénéficie de davantage d’espace dans l’environnement d’anesthésie.
La flexibilité de positionnement du statif FlexArm permet aux équipes médicales d’adopter la meilleure position de travail. La plage de déplacements à 270° de l’arceau permet d’atteindre toutes les positions d’imagerie, sans compromettre le positionnement optimal de l’équipe médicale et sans qu’il soit nécessaire de déplacer la table d’examen du patient. Ainsi, l’équipe médicale n’a pas à déplacer l’équipement ou les instruments, et bénéficie de davantage d’espace dans l’environnement d’anesthésie.
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
L’arceau du FlexArm permet de réaliser des examens d’imagerie décentrés le long des deux côtés de la table. Les médecins peuvent ainsi réaliser des examens par voie radiale ou brachiale sur le bras droit ou gauche du patient, entièrement ou partiellement tendu, sans avoir à faire pivoter la table ni à déplacer le patient. Le faisceau de rayons X reste aligné sur le bras, ce qui favorise un déplacement fluide sur toute la longueur sans avoir à changer constamment les réglages.
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
L’arceau du FlexArm permet de réaliser des examens d’imagerie décentrés le long des deux côtés de la table. Les médecins peuvent ainsi réaliser des examens par voie radiale ou brachiale sur le bras droit ou gauche du patient, entièrement ou partiellement tendu, sans avoir à faire pivoter la table ni à déplacer le patient. Le faisceau de rayons X reste aligné sur le bras, ce qui favorise un déplacement fluide sur toute la longueur sans avoir à changer constamment les réglages.
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
L’arceau du FlexArm permet de réaliser des examens d’imagerie décentrés le long des deux côtés de la table. Les médecins peuvent ainsi réaliser des examens par voie radiale ou brachiale sur le bras droit ou gauche du patient, entièrement ou partiellement tendu, sans avoir à faire pivoter la table ni à déplacer le patient. Le faisceau de rayons X reste aligné sur le bras, ce qui favorise un déplacement fluide sur toute la longueur sans avoir à changer constamment les réglages.
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
L’arceau du FlexArm permet de réaliser des examens d’imagerie décentrés le long des deux côtés de la table. Les médecins peuvent ainsi réaliser des examens par voie radiale ou brachiale sur le bras droit ou gauche du patient, entièrement ou partiellement tendu, sans avoir à faire pivoter la table ni à déplacer le patient. Le faisceau de rayons X reste aligné sur le bras, ce qui favorise un déplacement fluide sur toute la longueur sans avoir à changer constamment les réglages.
Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures
Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures
La flexibilité des mouvements du statif FlexArm associée au système de contrôle des mouvements Axsys et aux ProcedureCards vous permet de travailler selon des processus de travail basés sur des procédures et de réaliser ainsi un plus grand nombre de procédures. Il a été constaté que le temps de positionnement du système était raccourci de 27 %[1] par rapport aux salles équipées de systèmes interventionnels classiques.
Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures
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La flexibilité des mouvements du statif FlexArm associée au système de contrôle des mouvements Axsys et aux ProcedureCards vous permet de travailler selon des processus de travail basés sur des procédures et de réaliser ainsi un plus grand nombre de procédures. Il a été constaté que le temps de positionnement du système était raccourci de 27 %[1] par rapport aux salles équipées de systèmes interventionnels classiques.
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Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain
Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain
Grâce à la liberté de positionnement du personnel et à sa flexibilité illimitée en imagerie, FlexArm permet d’adapter les processus de travail basés sur des procédures, créant ainsi un environnement conforme aux besoins de différentes spécialités dans une seule et unique salle. Imaginez qu’il soit possible de combiner des procédures chirurgicales et endovasculaires, des procédures cardiaques et périphériques ou encore des interventions orthopédiques.
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Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain
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Grâce à la liberté de positionnement du personnel et à sa flexibilité illimitée en imagerie, FlexArm permet d’adapter les processus de travail basés sur des procédures, créant ainsi un environnement conforme aux besoins de différentes spécialités dans une seule et unique salle. Imaginez qu’il soit possible de combiner des procédures chirurgicales et endovasculaires, des procédures cardiaques et périphériques ou encore des interventions orthopédiques.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
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Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Un flux de travail optimisé
Un flux de travail optimisé
FlexSpot vous permet de consulter, contrôler et manipuler efficacement toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
Un flux de travail optimisé
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Gestion efficace de la dose
Gestion efficace de la dose
Le système Azurion 7 M20 avec FlexArm inclut également ClarityIQ, notre technologie d’imagerie radiologique qui permet de réaliser des examens d’imagerie de haute qualité pour tout un éventail de procédures cliniques. Il offre ainsi une visualisation optimale à faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. Ce système est intégré à notre gamme complète de solutions DoseWise, qui vous permet de maîtriser la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes.
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De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
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Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement de vos systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par ce que l’IMV ServiceTrak estime être les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
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Augmenter le retour sur investissement
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Nous proposons des solutions de financement innovantes, des offres de services flexibles et un réseau d’assistance professionnelle de plus de 7 000 ingénieurs de maintenance afin de vous aider à exploiter pleinement vos ressources et à améliorer votre retour sur investissement. Notre large gamme de programmes de consultation et de formation vous permet d’améliorer davantage l’efficacité de vos processus de prise en charge.
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Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
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Performances cliniques assurées au fil du temps
Performances cliniques assurées au fil du temps
La plate-forme Windows® 10 standard contribue à assurer la conformité aux réglementations applicables en matière de sécurité et aux normes les plus récentes relatives à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
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Fiche technique
Statif monté au plafond
Statif monté au plafond
Rotation Z de l’arceau
-135° à +135°
Rotation de l’arceau en position côté tête
OAG 120°, OAD 185°
Rotation de l’arceau en position latérale
90° OAG, 90° OAD
Inclinaison de l’arceau en position côté tête
90° crânial, 90° caudal
Inclinaison de l’arceau en position latérale
185° crânial, 120° caudal
Vitesse de rotation/d’inclinaison de l’arceau
jusqu’à 25°/s (fonctionnement normal), jusqu’à 55°/s en angiographie rotationnelle
jusqu’à 25°/s (fonctionnement normal), jusqu’à 55°/s en angiographie rotationnelle
Débattement longitudinal
285 cm ou 460 cm ou 635 cm
Mouvement latéral
236 cm
Profondeur de l’arceau
90 cm
Foyer à isocentre
81 cm
Distance isocentre-sol
106,5 cm
Distance foyer-film
89,5 à 119,5 cm
Hauteur d’installation
270 cm ou 290 cm
Table d’examen
Table d’examen
Hauteur de la table (min./max.)
74 à 102 cm
Longueur du plan d’examen (avec rail OP)
319 cm
Largeur du plan d’examen
50 cm
Charge max. de la table
325 kg
Poids maximal du patient
250 kg
1. Par rapport aux salles équipées d’un système Azurion 7 M20 fixé au plafond. Les performances ont été évaluées avec l’aide de cliniciens, dans un environnement similaire à celui d’une salle interventionnelle, après environ 20 minutes d’utilisation de l’arceau et de déplacement de la table.
2. Systèmes de radiographie cardiovasculaire, IMV ServiceTrak 2018.
3. Sur la base de la comparaison entre les systèmes connectés à distance et les systèmes non connectés à distance. Échantillon de données de 2018 pour les systèmes Allura FD et Azurion (n=9955).
La salle interventionnelle Azurion est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié DEKRA Certification BV CE0344. Elle est destinée aux procédures diagnostiques et interventionnelles. La salle interventionnelle en environnement bloc est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Décembre 2025
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