Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures

La flexibilité des mouvements du statif FlexArm associée au système de contrôle des mouvements Axsys et aux ProcedureCards vous permet de travailler selon des processus de travail basés sur des procédures et de réaliser ainsi un plus grand nombre de procédures. Il a été constaté que le temps de positionnement du système était raccourci de 27 %[1] par rapport aux salles équipées de systèmes interventionnels classiques.