FlexVision Pro

Fonction SuperZoom pour visualiser les petits détails

Utilisez la fonction SuperZoom pour réduire ou agrandir une image de 32 % à 420 % sans perte de détails. Les vaisseaux distaux et tortueux deviennent nets. Vous pouvez faire un examen plus approfondi des petits détails de l’anatomie, des dispositifs et des données (signaux ECG et données hémodynamiques) sans vous pencher par-dessus la table, et prendre ainsi des décisions thérapeutiques rapides et plus fermes grâce à davantage d’informations.