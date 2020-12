Alors que le nombre d’applications présentes dans votre laboratoire augmente, il est plus important que jamais d’optimiser votre efficacité. FlexSpot vous offre un accès continu à toutes les applications depuis un seul poste de travail, compact et personnalisable, afin de réduire de manière significative l’encombrement et de simplifier les processus de travail. Les membres d’une équipe peuvent réaliser plusieurs tâches séparément, sans déranger leurs collègues, ce qui permet de réduire les interruptions entre les examens.