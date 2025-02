Accès en continu à toutes les applications

La possibilité de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande vous permet de travailler plus sereinement. Notre console intégrée FlexSpot est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans dans la salle de commande et d’examen et d’accéder à toutes les applications disponibles.