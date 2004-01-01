FlexVision est un concept de visualisation avancé qui vous offre une flexibilité et un contrôle complets sur votre environnement dédié depuis la table. Ce grand écran à cristaux liquides de 55”/58”/65” (139,7/147,32/165,1 cm)[1] vous permet d’afficher plusieurs images en haute définition avec diverses présentations – chacune adaptée à votre procédure spécifique.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
La console FlexVision est un écran couleur à cristaux liquides entièrement réglable. Consultez des images provenant de 8 sources vidéo (Philips et autres constructeurs) simultanément – au format souhaité. Chaque image est affichée à l’écran selon vos préférences individuelles et vos procédures. Elle peut prendre en charge jusqu’à 20 sources vidéo.
Tout ce dont vous avez besoin à portée de vue
La console FlexVision est un écran couleur à cristaux liquides entièrement réglable. Consultez des images provenant de 8 sources vidéo (Philips et autres constructeurs) simultanément – au format souhaité. Chaque image est affichée à l’écran selon vos préférences individuelles et vos procédures. Elle peut prendre en charge jusqu’à 20 sources vidéo.
Tout ce dont vous avez besoin à portée de vue
La console FlexVision est un écran couleur à cristaux liquides entièrement réglable. Consultez des images provenant de 8 sources vidéo (Philips et autres constructeurs) simultanément – au format souhaité. Chaque image est affichée à l’écran selon vos préférences individuelles et vos procédures. Elle peut prendre en charge jusqu’à 20 sources vidéo.
La console FlexVision est un écran couleur à cristaux liquides entièrement réglable. Consultez des images provenant de 8 sources vidéo (Philips et autres constructeurs) simultanément – au format souhaité. Chaque image est affichée à l’écran selon vos préférences individuelles et vos procédures. Elle peut prendre en charge jusqu’à 20 sources vidéo.
FlexVision Pro permet un “contrôle complet depuis la table grâce à une souris sans fil”
FlexVision Pro permet un “contrôle complet depuis la table grâce à une souris sans fil”
FlexVision Pro vous permet de gérer de manière intuitive toutes les applications disponibles depuis la table grâce à une souris sans fil afin de rationaliser vos processus de travail. Vous améliorez ainsi votre efficacité et limitez vos déplacements en dehors de l’environnement stérile pendant les examens. Vous pouvez afficher et contrôler les applications connectées depuis la table et ainsi gagner du temps, éviter les déplacements inutiles, créer un nombre illimité de dispositions d’écran, ou encore effectuer un redimensionnement en direct et capturer des images en un seul clic tout en prenant des mesures, toujours sans quitter la table
FlexVision Pro permet un “contrôle complet depuis la table grâce à une souris sans fil”
FlexVision Pro vous permet de gérer de manière intuitive toutes les applications disponibles depuis la table grâce à une souris sans fil afin de rationaliser vos processus de travail. Vous améliorez ainsi votre efficacité et limitez vos déplacements en dehors de l’environnement stérile pendant les examens. Vous pouvez afficher et contrôler les applications connectées depuis la table et ainsi gagner du temps, éviter les déplacements inutiles, créer un nombre illimité de dispositions d’écran, ou encore effectuer un redimensionnement en direct et capturer des images en un seul clic tout en prenant des mesures, toujours sans quitter la table
FlexVision Pro permet un “contrôle complet depuis la table grâce à une souris sans fil”
FlexVision Pro vous permet de gérer de manière intuitive toutes les applications disponibles depuis la table grâce à une souris sans fil afin de rationaliser vos processus de travail. Vous améliorez ainsi votre efficacité et limitez vos déplacements en dehors de l’environnement stérile pendant les examens. Vous pouvez afficher et contrôler les applications connectées depuis la table et ainsi gagner du temps, éviter les déplacements inutiles, créer un nombre illimité de dispositions d’écran, ou encore effectuer un redimensionnement en direct et capturer des images en un seul clic tout en prenant des mesures, toujours sans quitter la table
FlexVision Pro permet un “contrôle complet depuis la table grâce à une souris sans fil”
FlexVision Pro permet un “contrôle complet depuis la table grâce à une souris sans fil”
FlexVision Pro vous permet de gérer de manière intuitive toutes les applications disponibles depuis la table grâce à une souris sans fil afin de rationaliser vos processus de travail. Vous améliorez ainsi votre efficacité et limitez vos déplacements en dehors de l’environnement stérile pendant les examens. Vous pouvez afficher et contrôler les applications connectées depuis la table et ainsi gagner du temps, éviter les déplacements inutiles, créer un nombre illimité de dispositions d’écran, ou encore effectuer un redimensionnement en direct et capturer des images en un seul clic tout en prenant des mesures, toujours sans quitter la table
Voir plus de détails
Voir plus de détails
Utilisez les options SuperZoom et XperHD pour visualiser les détails précis d’une anatomie difficile. SuperZoom permet de réduire ou d’agrandir une image de 32 % à 420 % sans aucune dégradation de la qualité. L’affichage haute définition XperHD offre des images cliniques nettes et impeccables dans leur format entier. Tous les membres d’une équipe peuvent ainsi voir clairement les vaisseaux distaux et tortueux, les contours des lésions et bien plus encore.
Voir plus de détails
Utilisez les options SuperZoom et XperHD pour visualiser les détails précis d’une anatomie difficile. SuperZoom permet de réduire ou d’agrandir une image de 32 % à 420 % sans aucune dégradation de la qualité. L’affichage haute définition XperHD offre des images cliniques nettes et impeccables dans leur format entier. Tous les membres d’une équipe peuvent ainsi voir clairement les vaisseaux distaux et tortueux, les contours des lésions et bien plus encore.
Voir plus de détails
Utilisez les options SuperZoom et XperHD pour visualiser les détails précis d’une anatomie difficile. SuperZoom permet de réduire ou d’agrandir une image de 32 % à 420 % sans aucune dégradation de la qualité. L’affichage haute définition XperHD offre des images cliniques nettes et impeccables dans leur format entier. Tous les membres d’une équipe peuvent ainsi voir clairement les vaisseaux distaux et tortueux, les contours des lésions et bien plus encore.
Utilisez les options SuperZoom et XperHD pour visualiser les détails précis d’une anatomie difficile. SuperZoom permet de réduire ou d’agrandir une image de 32 % à 420 % sans aucune dégradation de la qualité. L’affichage haute définition XperHD offre des images cliniques nettes et impeccables dans leur format entier. Tous les membres d’une équipe peuvent ainsi voir clairement les vaisseaux distaux et tortueux, les contours des lésions et bien plus encore.
Pour plus de confort et de contrôle
Pour plus de confort et de contrôle
Vous pouvez consulter les informations les plus pertinentes, placer l’écran à l’endroit le plus adéquat à proximité de votre système d’imagerie, au moment exact où vous en avez besoin et au format d’examen le plus adapté : une seule pression sur le module à écran tactile suffit. Chaque image essentielle est immédiatement affichée en grand format sur demande, pour une visualisation sans effort.
Pour plus de confort et de contrôle
Vous pouvez consulter les informations les plus pertinentes, placer l’écran à l’endroit le plus adéquat à proximité de votre système d’imagerie, au moment exact où vous en avez besoin et au format d’examen le plus adapté : une seule pression sur le module à écran tactile suffit. Chaque image essentielle est immédiatement affichée en grand format sur demande, pour une visualisation sans effort.
Pour plus de confort et de contrôle
Vous pouvez consulter les informations les plus pertinentes, placer l’écran à l’endroit le plus adéquat à proximité de votre système d’imagerie, au moment exact où vous en avez besoin et au format d’examen le plus adapté : une seule pression sur le module à écran tactile suffit. Chaque image essentielle est immédiatement affichée en grand format sur demande, pour une visualisation sans effort.
Vous pouvez consulter les informations les plus pertinentes, placer l’écran à l’endroit le plus adéquat à proximité de votre système d’imagerie, au moment exact où vous en avez besoin et au format d’examen le plus adapté : une seule pression sur le module à écran tactile suffit. Chaque image essentielle est immédiatement affichée en grand format sur demande, pour une visualisation sans effort.
Personnaliser les présentations de visualisation
Personnaliser les présentations de visualisation
Choisissez parmi 24 présentations d’écran prédéfinies différentes en fonction des procédures. Ou créez votre propre présentation par procédure adaptée à vos préférences personnelles. Sélectionnez les sources, la position ainsi que la taille d’affichage et consultez votre présentation en un seul clic.
Personnaliser les présentations de visualisation
Choisissez parmi 24 présentations d’écran prédéfinies différentes en fonction des procédures. Ou créez votre propre présentation par procédure adaptée à vos préférences personnelles. Sélectionnez les sources, la position ainsi que la taille d’affichage et consultez votre présentation en un seul clic.
Personnaliser les présentations de visualisation
Choisissez parmi 24 présentations d’écran prédéfinies différentes en fonction des procédures. Ou créez votre propre présentation par procédure adaptée à vos préférences personnelles. Sélectionnez les sources, la position ainsi que la taille d’affichage et consultez votre présentation en un seul clic.
Choisissez parmi 24 présentations d’écran prédéfinies différentes en fonction des procédures. Ou créez votre propre présentation par procédure adaptée à vos préférences personnelles. Sélectionnez les sources, la position ainsi que la taille d’affichage et consultez votre présentation en un seul clic.
Tout ce dont vous avez besoin à portée de vue
FlexVision Pro permet un “contrôle complet depuis la table grâce à une souris sans fil”
La console FlexVision est un écran couleur à cristaux liquides entièrement réglable. Consultez des images provenant de 8 sources vidéo (Philips et autres constructeurs) simultanément – au format souhaité. Chaque image est affichée à l’écran selon vos préférences individuelles et vos procédures. Elle peut prendre en charge jusqu’à 20 sources vidéo.
Tout ce dont vous avez besoin à portée de vue
La console FlexVision est un écran couleur à cristaux liquides entièrement réglable. Consultez des images provenant de 8 sources vidéo (Philips et autres constructeurs) simultanément – au format souhaité. Chaque image est affichée à l’écran selon vos préférences individuelles et vos procédures. Elle peut prendre en charge jusqu’à 20 sources vidéo.
Tout ce dont vous avez besoin à portée de vue
La console FlexVision est un écran couleur à cristaux liquides entièrement réglable. Consultez des images provenant de 8 sources vidéo (Philips et autres constructeurs) simultanément – au format souhaité. Chaque image est affichée à l’écran selon vos préférences individuelles et vos procédures. Elle peut prendre en charge jusqu’à 20 sources vidéo.
La console FlexVision est un écran couleur à cristaux liquides entièrement réglable. Consultez des images provenant de 8 sources vidéo (Philips et autres constructeurs) simultanément – au format souhaité. Chaque image est affichée à l’écran selon vos préférences individuelles et vos procédures. Elle peut prendre en charge jusqu’à 20 sources vidéo.
FlexVision Pro permet un “contrôle complet depuis la table grâce à une souris sans fil”
FlexVision Pro permet un “contrôle complet depuis la table grâce à une souris sans fil”
FlexVision Pro vous permet de gérer de manière intuitive toutes les applications disponibles depuis la table grâce à une souris sans fil afin de rationaliser vos processus de travail. Vous améliorez ainsi votre efficacité et limitez vos déplacements en dehors de l’environnement stérile pendant les examens. Vous pouvez afficher et contrôler les applications connectées depuis la table et ainsi gagner du temps, éviter les déplacements inutiles, créer un nombre illimité de dispositions d’écran, ou encore effectuer un redimensionnement en direct et capturer des images en un seul clic tout en prenant des mesures, toujours sans quitter la table
FlexVision Pro permet un “contrôle complet depuis la table grâce à une souris sans fil”
FlexVision Pro vous permet de gérer de manière intuitive toutes les applications disponibles depuis la table grâce à une souris sans fil afin de rationaliser vos processus de travail. Vous améliorez ainsi votre efficacité et limitez vos déplacements en dehors de l’environnement stérile pendant les examens. Vous pouvez afficher et contrôler les applications connectées depuis la table et ainsi gagner du temps, éviter les déplacements inutiles, créer un nombre illimité de dispositions d’écran, ou encore effectuer un redimensionnement en direct et capturer des images en un seul clic tout en prenant des mesures, toujours sans quitter la table
FlexVision Pro permet un “contrôle complet depuis la table grâce à une souris sans fil”
FlexVision Pro vous permet de gérer de manière intuitive toutes les applications disponibles depuis la table grâce à une souris sans fil afin de rationaliser vos processus de travail. Vous améliorez ainsi votre efficacité et limitez vos déplacements en dehors de l’environnement stérile pendant les examens. Vous pouvez afficher et contrôler les applications connectées depuis la table et ainsi gagner du temps, éviter les déplacements inutiles, créer un nombre illimité de dispositions d’écran, ou encore effectuer un redimensionnement en direct et capturer des images en un seul clic tout en prenant des mesures, toujours sans quitter la table
FlexVision Pro permet un “contrôle complet depuis la table grâce à une souris sans fil”
FlexVision Pro permet un “contrôle complet depuis la table grâce à une souris sans fil”
FlexVision Pro vous permet de gérer de manière intuitive toutes les applications disponibles depuis la table grâce à une souris sans fil afin de rationaliser vos processus de travail. Vous améliorez ainsi votre efficacité et limitez vos déplacements en dehors de l’environnement stérile pendant les examens. Vous pouvez afficher et contrôler les applications connectées depuis la table et ainsi gagner du temps, éviter les déplacements inutiles, créer un nombre illimité de dispositions d’écran, ou encore effectuer un redimensionnement en direct et capturer des images en un seul clic tout en prenant des mesures, toujours sans quitter la table
Voir plus de détails
Voir plus de détails
Utilisez les options SuperZoom et XperHD pour visualiser les détails précis d’une anatomie difficile. SuperZoom permet de réduire ou d’agrandir une image de 32 % à 420 % sans aucune dégradation de la qualité. L’affichage haute définition XperHD offre des images cliniques nettes et impeccables dans leur format entier. Tous les membres d’une équipe peuvent ainsi voir clairement les vaisseaux distaux et tortueux, les contours des lésions et bien plus encore.
Voir plus de détails
Utilisez les options SuperZoom et XperHD pour visualiser les détails précis d’une anatomie difficile. SuperZoom permet de réduire ou d’agrandir une image de 32 % à 420 % sans aucune dégradation de la qualité. L’affichage haute définition XperHD offre des images cliniques nettes et impeccables dans leur format entier. Tous les membres d’une équipe peuvent ainsi voir clairement les vaisseaux distaux et tortueux, les contours des lésions et bien plus encore.
Voir plus de détails
Utilisez les options SuperZoom et XperHD pour visualiser les détails précis d’une anatomie difficile. SuperZoom permet de réduire ou d’agrandir une image de 32 % à 420 % sans aucune dégradation de la qualité. L’affichage haute définition XperHD offre des images cliniques nettes et impeccables dans leur format entier. Tous les membres d’une équipe peuvent ainsi voir clairement les vaisseaux distaux et tortueux, les contours des lésions et bien plus encore.
Utilisez les options SuperZoom et XperHD pour visualiser les détails précis d’une anatomie difficile. SuperZoom permet de réduire ou d’agrandir une image de 32 % à 420 % sans aucune dégradation de la qualité. L’affichage haute définition XperHD offre des images cliniques nettes et impeccables dans leur format entier. Tous les membres d’une équipe peuvent ainsi voir clairement les vaisseaux distaux et tortueux, les contours des lésions et bien plus encore.
Pour plus de confort et de contrôle
Pour plus de confort et de contrôle
Vous pouvez consulter les informations les plus pertinentes, placer l’écran à l’endroit le plus adéquat à proximité de votre système d’imagerie, au moment exact où vous en avez besoin et au format d’examen le plus adapté : une seule pression sur le module à écran tactile suffit. Chaque image essentielle est immédiatement affichée en grand format sur demande, pour une visualisation sans effort.
Pour plus de confort et de contrôle
Vous pouvez consulter les informations les plus pertinentes, placer l’écran à l’endroit le plus adéquat à proximité de votre système d’imagerie, au moment exact où vous en avez besoin et au format d’examen le plus adapté : une seule pression sur le module à écran tactile suffit. Chaque image essentielle est immédiatement affichée en grand format sur demande, pour une visualisation sans effort.
Pour plus de confort et de contrôle
Vous pouvez consulter les informations les plus pertinentes, placer l’écran à l’endroit le plus adéquat à proximité de votre système d’imagerie, au moment exact où vous en avez besoin et au format d’examen le plus adapté : une seule pression sur le module à écran tactile suffit. Chaque image essentielle est immédiatement affichée en grand format sur demande, pour une visualisation sans effort.
Vous pouvez consulter les informations les plus pertinentes, placer l’écran à l’endroit le plus adéquat à proximité de votre système d’imagerie, au moment exact où vous en avez besoin et au format d’examen le plus adapté : une seule pression sur le module à écran tactile suffit. Chaque image essentielle est immédiatement affichée en grand format sur demande, pour une visualisation sans effort.
Personnaliser les présentations de visualisation
Personnaliser les présentations de visualisation
Choisissez parmi 24 présentations d’écran prédéfinies différentes en fonction des procédures. Ou créez votre propre présentation par procédure adaptée à vos préférences personnelles. Sélectionnez les sources, la position ainsi que la taille d’affichage et consultez votre présentation en un seul clic.
Personnaliser les présentations de visualisation
Choisissez parmi 24 présentations d’écran prédéfinies différentes en fonction des procédures. Ou créez votre propre présentation par procédure adaptée à vos préférences personnelles. Sélectionnez les sources, la position ainsi que la taille d’affichage et consultez votre présentation en un seul clic.
Personnaliser les présentations de visualisation
Choisissez parmi 24 présentations d’écran prédéfinies différentes en fonction des procédures. Ou créez votre propre présentation par procédure adaptée à vos préférences personnelles. Sélectionnez les sources, la position ainsi que la taille d’affichage et consultez votre présentation en un seul clic.
Choisissez parmi 24 présentations d’écran prédéfinies différentes en fonction des procédures. Ou créez votre propre présentation par procédure adaptée à vos préférences personnelles. Sélectionnez les sources, la position ainsi que la taille d’affichage et consultez votre présentation en un seul clic.
La salle interventionnelle Azurion est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié Dekra Certification BV 0344. Elle est destinée aux procédures diagnostiques et interventionnelles. La salle interventionnelle en environnement bloc est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation ou l’étiquetage. Octobre 2025
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.