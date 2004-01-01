FlexVision Pro permet un “contrôle complet depuis la table grâce à une souris sans fil”

FlexVision Pro vous permet de gérer de manière intuitive toutes les applications disponibles depuis la table grâce à une souris sans fil afin de rationaliser vos processus de travail. Vous améliorez ainsi votre efficacité et limitez vos déplacements en dehors de l’environnement stérile pendant les examens. Vous pouvez afficher et contrôler les applications connectées depuis la table et ainsi gagner du temps, éviter les déplacements inutiles, créer un nombre illimité de dispositions d’écran, ou encore effectuer un redimensionnement en direct et capturer des images en un seul clic tout en prenant des mesures, toujours sans quitter la table