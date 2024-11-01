Le système Philips Azurion vous permet d’effectuer une large gamme de procédures interventionnelles de routine comme complexes avec simplicité et fiabilité, au travers d’une expérience utilisateur unique. Des fonctionnalités avancées intégrées à une géométrie de système innovante permettent d’améliorer le processus de travail, ce qui vous aide à optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients.
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Le déplacement, sécurisé et rapide, en position parking du statif latéral permet de basculer facilement entre l’acquisition d’images 2D et 3D.
Capturez facilement des images orientées patient quelque soit l’angulation
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La rotation du faisceau d’image garantit l’alignement du faisceau d’image avec le patient quelque soit l’inclinaison ou l’angulation de l’arceau. Cette fonctionnalité élimine ainsi le besoin de faire pivoter la table ou de repositionner le patient pour maintenir l’alignement de l’image avec les structures anatomiques, même si le patient est positionné en diagonale.
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Capturez facilement des images orientées patient quelque soit l’angulation
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Couverture du corps entier
Couverture du corps entier
La géométrie du système allie vitesse et sophistication pour permettre une couverture du corps entier et vous offrir le système biplan Philips Azurion le plus flexible à ce jour.
Couverture du corps entier
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Couverture du corps entier
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Le positionnement de l’arceau frontal à 135 degrés permet un accès optimal à la tête du patient et offre des positions de travail idéales pour les interventions chirurgicales et endovasculaires
Le système Azurion 7 B20/15 LN R3 n’est pas encore approuvé sur tous les marchés. Pour plus d’informations, veuillez consulter votre représentant local.
* Certaines fonctionnalités sont en option et ne sont pas disponibles sur tous les systèmes. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître leur disponibilité.
Résultats obtenus au cours de tests utilisateur effectués entre novembre 2015 et février 2016. Ces tests ont été conçus et supervisés par Use-Lab GmbH, une entreprise indépendante et impartiale spécialisée dans la conception d’interfaces utilisateur et le conseil à l’élaboration de tests d’utilisabilité. Ils se sont déroulés auprès de 31 cliniciens basés aux États-Unis (16 médecins et 15 manipulateurs) et de 30 cliniciens basés au sein de l’Union européenne (15 médecins et 15 manipulateurs), qui ont utilisé la solution Azurion pour réaliser des procédures dans un environnement similaire à celui d’une salle de radiologie interventionnelle.
Selon 18 études comparatives distinctes, la technologie ClarityIQ de Philips est associée à une réduction de l’exposition des patients aux rayons [1-18].
La salle interventionnelle Azurion est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié Dekra Certification BV 0344. Elle est destinée aux procédures diagnostiques et interventionnelles. La salle interventionnelle en environnement bloc est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation ou l’étiquetage. Décembre 2025
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