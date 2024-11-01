Azurion 7 B20/15 Système d’imagerie interventionnelle biplan

Le système Philips Azurion vous permet d’effectuer une large gamme de procédures interventionnelles de routine comme complexes avec simplicité et fiabilité, au travers d’une expérience utilisateur unique. Des fonctionnalités avancées intégrées à une géométrie de système innovante permettent d’améliorer le processus de travail, ce qui vous aide à optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients.