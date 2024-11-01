Découvrez de nouvelles possibilités pour la cardiologie interventionnelle, la cardiologie pédiatrique ou l’électrophysiologie avec le système biplan Azurion série 7 équipé de deux capteurs 12“. Ce système d’imagerie interventionnelle de pointe vous permet de réaliser vos procédures avec simplicité et fiabilité au travers d’une expérience utilisateur unique. Vous pouvez ainsi optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous permettent de réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge une large gamme d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous permettent de réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge une large gamme d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous permettent de réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge une large gamme d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous permettent de réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge une large gamme d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Visualisation avec guidage temps réel par l’imagerie
Visualisation avec guidage temps réel par l’imagerie
Découvrez la possibilité d’améliorer la compréhension et la prise de décision lors d’interventions complexes avec les innovations Philips en matière de guidage temps réel par l’imagerie. Celles-ci comprennent StentBoost, XperCT, nos solutions de guidage Navigator, telles que le logiciel HeartNavigator, et bien d’autres – toutes parfaitement intégrées à l’Azurion 7 afin de s’adapter aux processus cliniques.
Visualisation avec guidage temps réel par l’imagerie
Découvrez la possibilité d’améliorer la compréhension et la prise de décision lors d’interventions complexes avec les innovations Philips en matière de guidage temps réel par l’imagerie. Celles-ci comprennent StentBoost, XperCT, nos solutions de guidage Navigator, telles que le logiciel HeartNavigator, et bien d’autres – toutes parfaitement intégrées à l’Azurion 7 afin de s’adapter aux processus cliniques.
Visualisation avec guidage temps réel par l’imagerie
Découvrez la possibilité d’améliorer la compréhension et la prise de décision lors d’interventions complexes avec les innovations Philips en matière de guidage temps réel par l’imagerie. Celles-ci comprennent StentBoost, XperCT, nos solutions de guidage Navigator, telles que le logiciel HeartNavigator, et bien d’autres – toutes parfaitement intégrées à l’Azurion 7 afin de s’adapter aux processus cliniques.
Visualisation avec guidage temps réel par l’imagerie
Visualisation avec guidage temps réel par l’imagerie
Découvrez la possibilité d’améliorer la compréhension et la prise de décision lors d’interventions complexes avec les innovations Philips en matière de guidage temps réel par l’imagerie. Celles-ci comprennent StentBoost, XperCT, nos solutions de guidage Navigator, telles que le logiciel HeartNavigator, et bien d’autres – toutes parfaitement intégrées à l’Azurion 7 afin de s’adapter aux processus cliniques.
Détection de pathologies cachées
Détection de pathologies cachées
Lors du traitement de cardiopathies congénitales ou d’arythmies, l’anatomie de chaque patient présente ses propres difficultés de visualisation. Obtenez toutes sortes d’incidences avec le système unique à double arceau latéral, fixé au plafond. Les deux arceaux peuvent être placés indépendamment, ce qui permet un accès complet au patient et à sa tête pour l’anesthésiologie/l’échocardiologie.
Détection de pathologies cachées
Lors du traitement de cardiopathies congénitales ou d’arythmies, l’anatomie de chaque patient présente ses propres difficultés de visualisation. Obtenez toutes sortes d’incidences avec le système unique à double arceau latéral, fixé au plafond. Les deux arceaux peuvent être placés indépendamment, ce qui permet un accès complet au patient et à sa tête pour l’anesthésiologie/l’échocardiologie.
Détection de pathologies cachées
Lors du traitement de cardiopathies congénitales ou d’arythmies, l’anatomie de chaque patient présente ses propres difficultés de visualisation. Obtenez toutes sortes d’incidences avec le système unique à double arceau latéral, fixé au plafond. Les deux arceaux peuvent être placés indépendamment, ce qui permet un accès complet au patient et à sa tête pour l’anesthésiologie/l’échocardiologie.
Lors du traitement de cardiopathies congénitales ou d’arythmies, l’anatomie de chaque patient présente ses propres difficultés de visualisation. Obtenez toutes sortes d’incidences avec le système unique à double arceau latéral, fixé au plafond. Les deux arceaux peuvent être placés indépendamment, ce qui permet un accès complet au patient et à sa tête pour l’anesthésiologie/l’échocardiologie.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Standardisation de la configuration et de l’utilisation
Standardisation de la configuration et de l’utilisation
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous permettent de réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge une large gamme d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Standardisation de la configuration et de l’utilisation
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous permettent de réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge une large gamme d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Standardisation de la configuration et de l’utilisation
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous permettent de réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge une large gamme d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Standardisation de la configuration et de l’utilisation
Standardisation de la configuration et de l’utilisation
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous permettent de réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge une large gamme d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Performances cliniques assurées au fil du temps
Performances cliniques assurées au fil du temps
La plate-forme Windows® 10 standard contribue à assurer la conformité aux réglementations applicables en matière de sécurité et aux normes les plus récentes relatives à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
Performances cliniques assurées au fil du temps
La plate-forme Windows® 10 standard contribue à assurer la conformité aux réglementations applicables en matière de sécurité et aux normes les plus récentes relatives à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
Performances cliniques assurées au fil du temps
La plate-forme Windows® 10 standard contribue à assurer la conformité aux réglementations applicables en matière de sécurité et aux normes les plus récentes relatives à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
La plate-forme Windows® 10 standard contribue à assurer la conformité aux réglementations applicables en matière de sécurité et aux normes les plus récentes relatives à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
Un flux de travail optimisé
Un flux de travail optimisé
FlexSpot vous permet de consulter, contrôler et manipuler efficacement toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
Un flux de travail optimisé
FlexSpot vous permet de consulter, contrôler et manipuler efficacement toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
Un flux de travail optimisé
FlexSpot vous permet de consulter, contrôler et manipuler efficacement toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
FlexSpot vous permet de consulter, contrôler et manipuler efficacement toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
Gestion efficace de la dose
Gestion efficace de la dose
La gamme Azurion 7 inclut également ClarityIQ, notre technologie d’imagerie radiologique qui permet de réaliser des examens d’imagerie de haute qualité pour une gamme complète de procédures cliniques. Il offre ainsi une visualisation optimale à très faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. En outre, le système est intégré à notre gamme complète de solutions DoseWise, qui vous permet de maîtriser la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes.
Gestion efficace de la dose
La gamme Azurion 7 inclut également ClarityIQ, notre technologie d’imagerie radiologique qui permet de réaliser des examens d’imagerie de haute qualité pour une gamme complète de procédures cliniques. Il offre ainsi une visualisation optimale à très faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. En outre, le système est intégré à notre gamme complète de solutions DoseWise, qui vous permet de maîtriser la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes.
Gestion efficace de la dose
La gamme Azurion 7 inclut également ClarityIQ, notre technologie d’imagerie radiologique qui permet de réaliser des examens d’imagerie de haute qualité pour une gamme complète de procédures cliniques. Il offre ainsi une visualisation optimale à très faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. En outre, le système est intégré à notre gamme complète de solutions DoseWise, qui vous permet de maîtriser la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes.
La gamme Azurion 7 inclut également ClarityIQ, notre technologie d’imagerie radiologique qui permet de réaliser des examens d’imagerie de haute qualité pour une gamme complète de procédures cliniques. Il offre ainsi une visualisation optimale à très faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. En outre, le système est intégré à notre gamme complète de solutions DoseWise, qui vous permet de maîtriser la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes.
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
Il ne s’agit là que d’une des nombreuses améliorations réalisées par le service vasculaire interventionnel de l’Hôpital St. Antonius en matière de performances en salle après l’installation du système Azurion. Cette première étude Azurion portant sur les performances en salle a révélé de très bons résultats, vérifiés par un tiers indépendant. L’hôpital St. Antonius aux Pays-Bas a réussi à réduire la durée de l’intervention de 17 % [1].
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
Il ne s’agit là que d’une des nombreuses améliorations réalisées par le service vasculaire interventionnel de l’Hôpital St. Antonius en matière de performances en salle après l’installation du système Azurion. Cette première étude Azurion portant sur les performances en salle a révélé de très bons résultats, vérifiés par un tiers indépendant. L’hôpital St. Antonius aux Pays-Bas a réussi à réduire la durée de l’intervention de 17 % [1].
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
Il ne s’agit là que d’une des nombreuses améliorations réalisées par le service vasculaire interventionnel de l’Hôpital St. Antonius en matière de performances en salle après l’installation du système Azurion. Cette première étude Azurion portant sur les performances en salle a révélé de très bons résultats, vérifiés par un tiers indépendant. L’hôpital St. Antonius aux Pays-Bas a réussi à réduire la durée de l’intervention de 17 % [1].
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
Il ne s’agit là que d’une des nombreuses améliorations réalisées par le service vasculaire interventionnel de l’Hôpital St. Antonius en matière de performances en salle après l’installation du système Azurion. Cette première étude Azurion portant sur les performances en salle a révélé de très bons résultats, vérifiés par un tiers indépendant. L’hôpital St. Antonius aux Pays-Bas a réussi à réduire la durée de l’intervention de 17 % [1].
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement des systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement des systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement des systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement des systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
Augmenter le retour sur investissement
Augmenter le retour sur investissement
Nous proposons des solutions de financement innovantes, des offres de services flexibles et un réseau d’assistance professionnelle de plus de 7 000 ingénieurs de maintenance afin de vous aider à exploiter pleinement vos ressources et à améliorer votre retour sur investissement. Notre large gamme de programmes de consultation et de formation vous permet d’améliorer davantage l’efficacité de vos processus de prise en charge.
Augmenter le retour sur investissement
Nous proposons des solutions de financement innovantes, des offres de services flexibles et un réseau d’assistance professionnelle de plus de 7 000 ingénieurs de maintenance afin de vous aider à exploiter pleinement vos ressources et à améliorer votre retour sur investissement. Notre large gamme de programmes de consultation et de formation vous permet d’améliorer davantage l’efficacité de vos processus de prise en charge.
Augmenter le retour sur investissement
Nous proposons des solutions de financement innovantes, des offres de services flexibles et un réseau d’assistance professionnelle de plus de 7 000 ingénieurs de maintenance afin de vous aider à exploiter pleinement vos ressources et à améliorer votre retour sur investissement. Notre large gamme de programmes de consultation et de formation vous permet d’améliorer davantage l’efficacité de vos processus de prise en charge.
Nous proposons des solutions de financement innovantes, des offres de services flexibles et un réseau d’assistance professionnelle de plus de 7 000 ingénieurs de maintenance afin de vous aider à exploiter pleinement vos ressources et à améliorer votre retour sur investissement. Notre large gamme de programmes de consultation et de formation vous permet d’améliorer davantage l’efficacité de vos processus de prise en charge.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
Des avantages sur le long terme
Des avantages sur le long terme
Le concept de mise à niveau et de développement a été intégré à l’infrastructure du système Azurion. Cette plateforme matérielle et logicielle standardisée offre un accès à une nouvelle génération de technologies et d’applications médicales connectées. Alors que de nouvelles contraintes apparaissent et que vos besoins évoluent, vous pouvez facilement intégrer des fonctionnalités supplémentaires et des applications d’autres constructeurs.
Des avantages sur le long terme
Le concept de mise à niveau et de développement a été intégré à l’infrastructure du système Azurion. Cette plateforme matérielle et logicielle standardisée offre un accès à une nouvelle génération de technologies et d’applications médicales connectées. Alors que de nouvelles contraintes apparaissent et que vos besoins évoluent, vous pouvez facilement intégrer des fonctionnalités supplémentaires et des applications d’autres constructeurs.
Des avantages sur le long terme
Le concept de mise à niveau et de développement a été intégré à l’infrastructure du système Azurion. Cette plateforme matérielle et logicielle standardisée offre un accès à une nouvelle génération de technologies et d’applications médicales connectées. Alors que de nouvelles contraintes apparaissent et que vos besoins évoluent, vous pouvez facilement intégrer des fonctionnalités supplémentaires et des applications d’autres constructeurs.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Visualisation avec guidage temps réel par l’imagerie
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous permettent de réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge une large gamme d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous permettent de réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge une large gamme d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous permettent de réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge une large gamme d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous permettent de réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge une large gamme d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Visualisation avec guidage temps réel par l’imagerie
Visualisation avec guidage temps réel par l’imagerie
Découvrez la possibilité d’améliorer la compréhension et la prise de décision lors d’interventions complexes avec les innovations Philips en matière de guidage temps réel par l’imagerie. Celles-ci comprennent StentBoost, XperCT, nos solutions de guidage Navigator, telles que le logiciel HeartNavigator, et bien d’autres – toutes parfaitement intégrées à l’Azurion 7 afin de s’adapter aux processus cliniques.
Visualisation avec guidage temps réel par l’imagerie
Découvrez la possibilité d’améliorer la compréhension et la prise de décision lors d’interventions complexes avec les innovations Philips en matière de guidage temps réel par l’imagerie. Celles-ci comprennent StentBoost, XperCT, nos solutions de guidage Navigator, telles que le logiciel HeartNavigator, et bien d’autres – toutes parfaitement intégrées à l’Azurion 7 afin de s’adapter aux processus cliniques.
Visualisation avec guidage temps réel par l’imagerie
Découvrez la possibilité d’améliorer la compréhension et la prise de décision lors d’interventions complexes avec les innovations Philips en matière de guidage temps réel par l’imagerie. Celles-ci comprennent StentBoost, XperCT, nos solutions de guidage Navigator, telles que le logiciel HeartNavigator, et bien d’autres – toutes parfaitement intégrées à l’Azurion 7 afin de s’adapter aux processus cliniques.
Visualisation avec guidage temps réel par l’imagerie
Visualisation avec guidage temps réel par l’imagerie
Découvrez la possibilité d’améliorer la compréhension et la prise de décision lors d’interventions complexes avec les innovations Philips en matière de guidage temps réel par l’imagerie. Celles-ci comprennent StentBoost, XperCT, nos solutions de guidage Navigator, telles que le logiciel HeartNavigator, et bien d’autres – toutes parfaitement intégrées à l’Azurion 7 afin de s’adapter aux processus cliniques.
Détection de pathologies cachées
Détection de pathologies cachées
Lors du traitement de cardiopathies congénitales ou d’arythmies, l’anatomie de chaque patient présente ses propres difficultés de visualisation. Obtenez toutes sortes d’incidences avec le système unique à double arceau latéral, fixé au plafond. Les deux arceaux peuvent être placés indépendamment, ce qui permet un accès complet au patient et à sa tête pour l’anesthésiologie/l’échocardiologie.
Détection de pathologies cachées
Lors du traitement de cardiopathies congénitales ou d’arythmies, l’anatomie de chaque patient présente ses propres difficultés de visualisation. Obtenez toutes sortes d’incidences avec le système unique à double arceau latéral, fixé au plafond. Les deux arceaux peuvent être placés indépendamment, ce qui permet un accès complet au patient et à sa tête pour l’anesthésiologie/l’échocardiologie.
Détection de pathologies cachées
Lors du traitement de cardiopathies congénitales ou d’arythmies, l’anatomie de chaque patient présente ses propres difficultés de visualisation. Obtenez toutes sortes d’incidences avec le système unique à double arceau latéral, fixé au plafond. Les deux arceaux peuvent être placés indépendamment, ce qui permet un accès complet au patient et à sa tête pour l’anesthésiologie/l’échocardiologie.
Lors du traitement de cardiopathies congénitales ou d’arythmies, l’anatomie de chaque patient présente ses propres difficultés de visualisation. Obtenez toutes sortes d’incidences avec le système unique à double arceau latéral, fixé au plafond. Les deux arceaux peuvent être placés indépendamment, ce qui permet un accès complet au patient et à sa tête pour l’anesthésiologie/l’échocardiologie.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Standardisation de la configuration et de l’utilisation
Standardisation de la configuration et de l’utilisation
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous permettent de réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge une large gamme d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Standardisation de la configuration et de l’utilisation
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous permettent de réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge une large gamme d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Standardisation de la configuration et de l’utilisation
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous permettent de réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge une large gamme d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Standardisation de la configuration et de l’utilisation
Standardisation de la configuration et de l’utilisation
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous permettent de réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge une large gamme d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Performances cliniques assurées au fil du temps
Performances cliniques assurées au fil du temps
La plate-forme Windows® 10 standard contribue à assurer la conformité aux réglementations applicables en matière de sécurité et aux normes les plus récentes relatives à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
Performances cliniques assurées au fil du temps
La plate-forme Windows® 10 standard contribue à assurer la conformité aux réglementations applicables en matière de sécurité et aux normes les plus récentes relatives à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
Performances cliniques assurées au fil du temps
La plate-forme Windows® 10 standard contribue à assurer la conformité aux réglementations applicables en matière de sécurité et aux normes les plus récentes relatives à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
La plate-forme Windows® 10 standard contribue à assurer la conformité aux réglementations applicables en matière de sécurité et aux normes les plus récentes relatives à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
Un flux de travail optimisé
Un flux de travail optimisé
FlexSpot vous permet de consulter, contrôler et manipuler efficacement toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
Un flux de travail optimisé
FlexSpot vous permet de consulter, contrôler et manipuler efficacement toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
Un flux de travail optimisé
FlexSpot vous permet de consulter, contrôler et manipuler efficacement toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
FlexSpot vous permet de consulter, contrôler et manipuler efficacement toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
Gestion efficace de la dose
Gestion efficace de la dose
La gamme Azurion 7 inclut également ClarityIQ, notre technologie d’imagerie radiologique qui permet de réaliser des examens d’imagerie de haute qualité pour une gamme complète de procédures cliniques. Il offre ainsi une visualisation optimale à très faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. En outre, le système est intégré à notre gamme complète de solutions DoseWise, qui vous permet de maîtriser la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes.
Gestion efficace de la dose
La gamme Azurion 7 inclut également ClarityIQ, notre technologie d’imagerie radiologique qui permet de réaliser des examens d’imagerie de haute qualité pour une gamme complète de procédures cliniques. Il offre ainsi une visualisation optimale à très faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. En outre, le système est intégré à notre gamme complète de solutions DoseWise, qui vous permet de maîtriser la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes.
Gestion efficace de la dose
La gamme Azurion 7 inclut également ClarityIQ, notre technologie d’imagerie radiologique qui permet de réaliser des examens d’imagerie de haute qualité pour une gamme complète de procédures cliniques. Il offre ainsi une visualisation optimale à très faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. En outre, le système est intégré à notre gamme complète de solutions DoseWise, qui vous permet de maîtriser la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes.
La gamme Azurion 7 inclut également ClarityIQ, notre technologie d’imagerie radiologique qui permet de réaliser des examens d’imagerie de haute qualité pour une gamme complète de procédures cliniques. Il offre ainsi une visualisation optimale à très faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. En outre, le système est intégré à notre gamme complète de solutions DoseWise, qui vous permet de maîtriser la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes.
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
Il ne s’agit là que d’une des nombreuses améliorations réalisées par le service vasculaire interventionnel de l’Hôpital St. Antonius en matière de performances en salle après l’installation du système Azurion. Cette première étude Azurion portant sur les performances en salle a révélé de très bons résultats, vérifiés par un tiers indépendant. L’hôpital St. Antonius aux Pays-Bas a réussi à réduire la durée de l’intervention de 17 % [1].
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
Il ne s’agit là que d’une des nombreuses améliorations réalisées par le service vasculaire interventionnel de l’Hôpital St. Antonius en matière de performances en salle après l’installation du système Azurion. Cette première étude Azurion portant sur les performances en salle a révélé de très bons résultats, vérifiés par un tiers indépendant. L’hôpital St. Antonius aux Pays-Bas a réussi à réduire la durée de l’intervention de 17 % [1].
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
Il ne s’agit là que d’une des nombreuses améliorations réalisées par le service vasculaire interventionnel de l’Hôpital St. Antonius en matière de performances en salle après l’installation du système Azurion. Cette première étude Azurion portant sur les performances en salle a révélé de très bons résultats, vérifiés par un tiers indépendant. L’hôpital St. Antonius aux Pays-Bas a réussi à réduire la durée de l’intervention de 17 % [1].
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
Il ne s’agit là que d’une des nombreuses améliorations réalisées par le service vasculaire interventionnel de l’Hôpital St. Antonius en matière de performances en salle après l’installation du système Azurion. Cette première étude Azurion portant sur les performances en salle a révélé de très bons résultats, vérifiés par un tiers indépendant. L’hôpital St. Antonius aux Pays-Bas a réussi à réduire la durée de l’intervention de 17 % [1].
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement des systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement des systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement des systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement des systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
Augmenter le retour sur investissement
Augmenter le retour sur investissement
Nous proposons des solutions de financement innovantes, des offres de services flexibles et un réseau d’assistance professionnelle de plus de 7 000 ingénieurs de maintenance afin de vous aider à exploiter pleinement vos ressources et à améliorer votre retour sur investissement. Notre large gamme de programmes de consultation et de formation vous permet d’améliorer davantage l’efficacité de vos processus de prise en charge.
Augmenter le retour sur investissement
Nous proposons des solutions de financement innovantes, des offres de services flexibles et un réseau d’assistance professionnelle de plus de 7 000 ingénieurs de maintenance afin de vous aider à exploiter pleinement vos ressources et à améliorer votre retour sur investissement. Notre large gamme de programmes de consultation et de formation vous permet d’améliorer davantage l’efficacité de vos processus de prise en charge.
Augmenter le retour sur investissement
Nous proposons des solutions de financement innovantes, des offres de services flexibles et un réseau d’assistance professionnelle de plus de 7 000 ingénieurs de maintenance afin de vous aider à exploiter pleinement vos ressources et à améliorer votre retour sur investissement. Notre large gamme de programmes de consultation et de formation vous permet d’améliorer davantage l’efficacité de vos processus de prise en charge.
Nous proposons des solutions de financement innovantes, des offres de services flexibles et un réseau d’assistance professionnelle de plus de 7 000 ingénieurs de maintenance afin de vous aider à exploiter pleinement vos ressources et à améliorer votre retour sur investissement. Notre large gamme de programmes de consultation et de formation vous permet d’améliorer davantage l’efficacité de vos processus de prise en charge.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
Des avantages sur le long terme
Des avantages sur le long terme
Le concept de mise à niveau et de développement a été intégré à l’infrastructure du système Azurion. Cette plateforme matérielle et logicielle standardisée offre un accès à une nouvelle génération de technologies et d’applications médicales connectées. Alors que de nouvelles contraintes apparaissent et que vos besoins évoluent, vous pouvez facilement intégrer des fonctionnalités supplémentaires et des applications d’autres constructeurs.
Des avantages sur le long terme
Le concept de mise à niveau et de développement a été intégré à l’infrastructure du système Azurion. Cette plateforme matérielle et logicielle standardisée offre un accès à une nouvelle génération de technologies et d’applications médicales connectées. Alors que de nouvelles contraintes apparaissent et que vos besoins évoluent, vous pouvez facilement intégrer des fonctionnalités supplémentaires et des applications d’autres constructeurs.
Des avantages sur le long terme
Le concept de mise à niveau et de développement a été intégré à l’infrastructure du système Azurion. Cette plateforme matérielle et logicielle standardisée offre un accès à une nouvelle génération de technologies et d’applications médicales connectées. Alors que de nouvelles contraintes apparaissent et que vos besoins évoluent, vous pouvez facilement intégrer des fonctionnalités supplémentaires et des applications d’autres constructeurs.
1. Les résultats sont propres à leur établissement d’obtention et peuvent différer des résultats réalisables dans d’autres établissements.
* Certaines fonctionnalités sont en option et ne sont pas disponibles sur tous les systèmes. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître leur disponibilité.
Résultats obtenus au cours de tests utilisateur effectués entre novembre 2015 et février 2016. Ces tests ont été conçus et supervisés par Use-Lab GmbH, une entreprise indépendante et impartiale spécialisée dans la conception d’interfaces utilisateur et le conseil à l’élaboration de tests d’utilisabilité. Ils se sont déroulés auprès de 31 cliniciens basés aux États-Unis (16 médecins et 15 manipulateurs) et de 30 cliniciens basés au sein de l’Union européenne (15 médecins et 15 manipulateurs), qui ont utilisé la solution Azurion pour réaliser des procédures dans un environnement similaire à celui d’une salle de radiologie interventionnelle.
Selon 18 études comparatives distinctes, la technologie ClarityIQ de Philips est associée à une réduction de l’exposition des patients aux rayons [1-18].
La salle interventionnelle Azurion est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié Dekra Certification BV 0344. Elle est destinée aux procédures diagnostiques et interventionnelles. La salle interventionnelle en environnement bloc est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation ou l’étiquetage. Juin 2024
3. Sur la base de la comparaison entre les systèmes connectés à distance et les systèmes non connectés à distance. Échantillon de données de 2018 pour les systèmes Allura FD et Azurion (n=9955).
La salle interventionnelle Azurion est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié DEKRA Certification BV CE0344. Elle est destinée aux procédures diagnostiques et interventionnelles. La salle interventionnelle en environnement bloc est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Décembre 2025
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.