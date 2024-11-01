La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour

Il ne s’agit là que d’une des nombreuses améliorations réalisées par le service vasculaire interventionnel de l’Hôpital St. Antonius en matière de performances en salle après l’installation du système Azurion. Cette première étude Azurion portant sur les performances en salle a révélé de très bons résultats, vérifiés par un tiers indépendant. L’hôpital St. Antonius aux Pays-Bas a réussi à réduire la durée de l’intervention de 17 % [1].