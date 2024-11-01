Découvrez un nouveau monde de performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées sur la série Azurion 7 avec capteur plan 20”. Cette solution de radiologie interventionnelle de pointe permet d’offrir une prise en charge de haute qualité à vos patients et d’améliorer votre efficacité opérationnelle en associant excellence clinique et innovation des processus. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
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Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques.Grâce à leur flexibilité, vous pouvez réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge tous les types d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques.Grâce à leur flexibilité, vous pouvez réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge tous les types d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques.Grâce à leur flexibilité, vous pouvez réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge tous les types d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
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Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques.Grâce à leur flexibilité, vous pouvez réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge tous les types d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
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Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
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Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
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Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
Meilleure visibilité
Meilleure visibilité
Grâce au capteur 20” nouvelle génération, vos procédures vasculaires bénéficient d’une excellente qualité d’image. Sa couverture anatomique plus large vous permet de réaliser un grand nombre d’interventions. Notre chaîne de traitement des images de grande qualité vous offre une visualisation détaillée des petits vaisseaux ainsi qu’une image extrêmement nette. Ce système prend également en charge l’imagerie de la tête jusqu’aux orteils et assure un accès au patient depuis tous les côtés.
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Grâce au capteur 20” nouvelle génération, vos procédures vasculaires bénéficient d’une excellente qualité d’image. Sa couverture anatomique plus large vous permet de réaliser un grand nombre d’interventions. Notre chaîne de traitement des images de grande qualité vous offre une visualisation détaillée des petits vaisseaux ainsi qu’une image extrêmement nette. Ce système prend également en charge l’imagerie de la tête jusqu’aux orteils et assure un accès au patient depuis tous les côtés.
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Grâce au capteur 20” nouvelle génération, vos procédures vasculaires bénéficient d’une excellente qualité d’image. Sa couverture anatomique plus large vous permet de réaliser un grand nombre d’interventions. Notre chaîne de traitement des images de grande qualité vous offre une visualisation détaillée des petits vaisseaux ainsi qu’une image extrêmement nette. Ce système prend également en charge l’imagerie de la tête jusqu’aux orteils et assure un accès au patient depuis tous les côtés.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Simplification de la configuration et de l’utilisation
Simplification de la configuration et de l’utilisation
Pour simplifier et standardiser la configuration des systèmes pour tous les examens et utilisateurs, le système utilise des ProcedureCards (cartes de procédures) pouvant être entièrement personnalisées. Par exemple, le système sélectionne automatiquement la ou les ProcedureCards pertinentes en fonction du code SIR/SIH/SIC de la procédure. Des préréglages (comme les protocoles par défaut les plus fréquemment utilisés et les paramètres définis par l’utilisateur) vous permettent également d’améliorer la cohérence des examens.
Simplification de la configuration et de l’utilisation
Pour simplifier et standardiser la configuration des systèmes pour tous les examens et utilisateurs, le système utilise des ProcedureCards (cartes de procédures) pouvant être entièrement personnalisées. Par exemple, le système sélectionne automatiquement la ou les ProcedureCards pertinentes en fonction du code SIR/SIH/SIC de la procédure. Des préréglages (comme les protocoles par défaut les plus fréquemment utilisés et les paramètres définis par l’utilisateur) vous permettent également d’améliorer la cohérence des examens.
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Simplification de la configuration et de l’utilisation
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Pour simplifier et standardiser la configuration des systèmes pour tous les examens et utilisateurs, le système utilise des ProcedureCards (cartes de procédures) pouvant être entièrement personnalisées. Par exemple, le système sélectionne automatiquement la ou les ProcedureCards pertinentes en fonction du code SIR/SIH/SIC de la procédure. Des préréglages (comme les protocoles par défaut les plus fréquemment utilisés et les paramètres définis par l’utilisateur) vous permettent également d’améliorer la cohérence des examens.
Performances cliniques assurées au fil du temps
Performances cliniques assurées au fil du temps
La plate-forme Windows® 10 standard contribue à assurer la conformité aux réglementations applicables en matière de sécurité et aux normes les plus récentes relatives à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
Performances cliniques assurées au fil du temps
La plate-forme Windows® 10 standard contribue à assurer la conformité aux réglementations applicables en matière de sécurité et aux normes les plus récentes relatives à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
Performances cliniques assurées au fil du temps
La plate-forme Windows® 10 standard contribue à assurer la conformité aux réglementations applicables en matière de sécurité et aux normes les plus récentes relatives à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
La plate-forme Windows® 10 standard contribue à assurer la conformité aux réglementations applicables en matière de sécurité et aux normes les plus récentes relatives à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
Un flux de travail optimisé
Un flux de travail optimisé
FlexSpot vous permet de consulter, contrôler et manipuler efficacement toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
Un flux de travail optimisé
FlexSpot vous permet de consulter, contrôler et manipuler efficacement toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
Un flux de travail optimisé
FlexSpot vous permet de consulter, contrôler et manipuler efficacement toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
FlexSpot vous permet de consulter, contrôler et manipuler efficacement toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
Gestion efficace de la dose
Gestion efficace de la dose
L’Azurion série 7 inclut également ClarityIQ, notre technologie d’imagerie radiologique qui permet de réaliser des examens d’imagerie de haute qualité pour une gamme complète de procédures cliniques. Il offre ainsi une visualisation optimale à très faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. En outre, le système est intégré à notre gamme complète de solutions DoseWise, qui permet de maîtriser la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes.
Gestion efficace de la dose
L’Azurion série 7 inclut également ClarityIQ, notre technologie d’imagerie radiologique qui permet de réaliser des examens d’imagerie de haute qualité pour une gamme complète de procédures cliniques. Il offre ainsi une visualisation optimale à très faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. En outre, le système est intégré à notre gamme complète de solutions DoseWise, qui permet de maîtriser la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes.
Gestion efficace de la dose
L’Azurion série 7 inclut également ClarityIQ, notre technologie d’imagerie radiologique qui permet de réaliser des examens d’imagerie de haute qualité pour une gamme complète de procédures cliniques. Il offre ainsi une visualisation optimale à très faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. En outre, le système est intégré à notre gamme complète de solutions DoseWise, qui permet de maîtriser la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes.
L’Azurion série 7 inclut également ClarityIQ, notre technologie d’imagerie radiologique qui permet de réaliser des examens d’imagerie de haute qualité pour une gamme complète de procédures cliniques. Il offre ainsi une visualisation optimale à très faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. En outre, le système est intégré à notre gamme complète de solutions DoseWise, qui permet de maîtriser la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes.
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement des systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement des systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement des systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement des systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
Des vérifications d’assurance qualité standardisées en seulement cinq minutes
Des vérifications d’assurance qualité standardisées en seulement cinq minutes
Seul Philips propose l’option outil UQCM (User Quality Control Mode, Mode de contrôle de qualité pour utilisateur en français) sur son système Azurion. Elle vous permet d’effectuer un audit et de vérifier de façon indépendante les facteurs liés aux rayons et à la qualité d’image de votre système Azurion de manière standardisée et en seulement cinq minutes. Elle peut vous aider à identifier des tendances et des écarts potentiels par rapport à la norme, et ainsi conserver des performances de haute qualité.
Des vérifications d’assurance qualité standardisées en seulement cinq minutes
Seul Philips propose l’option outil UQCM (User Quality Control Mode, Mode de contrôle de qualité pour utilisateur en français) sur son système Azurion. Elle vous permet d’effectuer un audit et de vérifier de façon indépendante les facteurs liés aux rayons et à la qualité d’image de votre système Azurion de manière standardisée et en seulement cinq minutes. Elle peut vous aider à identifier des tendances et des écarts potentiels par rapport à la norme, et ainsi conserver des performances de haute qualité.
Des vérifications d’assurance qualité standardisées en seulement cinq minutes
Seul Philips propose l’option outil UQCM (User Quality Control Mode, Mode de contrôle de qualité pour utilisateur en français) sur son système Azurion. Elle vous permet d’effectuer un audit et de vérifier de façon indépendante les facteurs liés aux rayons et à la qualité d’image de votre système Azurion de manière standardisée et en seulement cinq minutes. Elle peut vous aider à identifier des tendances et des écarts potentiels par rapport à la norme, et ainsi conserver des performances de haute qualité.
Des vérifications d’assurance qualité standardisées en seulement cinq minutes
Des vérifications d’assurance qualité standardisées en seulement cinq minutes
Seul Philips propose l’option outil UQCM (User Quality Control Mode, Mode de contrôle de qualité pour utilisateur en français) sur son système Azurion. Elle vous permet d’effectuer un audit et de vérifier de façon indépendante les facteurs liés aux rayons et à la qualité d’image de votre système Azurion de manière standardisée et en seulement cinq minutes. Elle peut vous aider à identifier des tendances et des écarts potentiels par rapport à la norme, et ainsi conserver des performances de haute qualité.
Augmenter le retour sur investissement
Augmenter le retour sur investissement
Pour vous aider à exploiter pleinement vos ressources et améliorer le retour sur investissement, nous proposons des solutions de financement innovantes, des offres de services flexibles et un réseau d’assistance professionnelle de plus de 7 000 ingénieurs de maintenance. Notre large gamme de programmes de consultation et de formation vous permet d’améliorer davantage l’efficacité de vos processus de prise en charge.
Augmenter le retour sur investissement
Pour vous aider à exploiter pleinement vos ressources et améliorer le retour sur investissement, nous proposons des solutions de financement innovantes, des offres de services flexibles et un réseau d’assistance professionnelle de plus de 7 000 ingénieurs de maintenance. Notre large gamme de programmes de consultation et de formation vous permet d’améliorer davantage l’efficacité de vos processus de prise en charge.
Augmenter le retour sur investissement
Pour vous aider à exploiter pleinement vos ressources et améliorer le retour sur investissement, nous proposons des solutions de financement innovantes, des offres de services flexibles et un réseau d’assistance professionnelle de plus de 7 000 ingénieurs de maintenance. Notre large gamme de programmes de consultation et de formation vous permet d’améliorer davantage l’efficacité de vos processus de prise en charge.
Pour vous aider à exploiter pleinement vos ressources et améliorer le retour sur investissement, nous proposons des solutions de financement innovantes, des offres de services flexibles et un réseau d’assistance professionnelle de plus de 7 000 ingénieurs de maintenance. Notre large gamme de programmes de consultation et de formation vous permet d’améliorer davantage l’efficacité de vos processus de prise en charge.
Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran
Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran
L’outil marqueur de l’écran tactile vous permet de marquer une zone d’intérêt sur les images 2D. Les repères sont clairement affichés sur les images de référence et de fluoroscopie, et s’adaptent à l’échelle et au panoramique de l’image. Cela peut être utile pour marquer une bifurcation, des branches latérales et d’autres détails pertinents. Avec l’outil marqueur, il n’est pas nécessaire d’avoir une application de marqueur distincte dans la salle.
Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran
L’outil marqueur de l’écran tactile vous permet de marquer une zone d’intérêt sur les images 2D. Les repères sont clairement affichés sur les images de référence et de fluoroscopie, et s’adaptent à l’échelle et au panoramique de l’image. Cela peut être utile pour marquer une bifurcation, des branches latérales et d’autres détails pertinents. Avec l’outil marqueur, il n’est pas nécessaire d’avoir une application de marqueur distincte dans la salle.
Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran
L’outil marqueur de l’écran tactile vous permet de marquer une zone d’intérêt sur les images 2D. Les repères sont clairement affichés sur les images de référence et de fluoroscopie, et s’adaptent à l’échelle et au panoramique de l’image. Cela peut être utile pour marquer une bifurcation, des branches latérales et d’autres détails pertinents. Avec l’outil marqueur, il n’est pas nécessaire d’avoir une application de marqueur distincte dans la salle.
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
Il ne s’agit là que d’une des nombreuses améliorations réalisées par le service vasculaire interventionnel de l’Hôpital St. Antonius en matière de performances en salle après l’installation du système Azurion. Cette première étude Azurion portant sur les performances en salle a révélé de très bons résultats, vérifiés par un tiers indépendant. L’hôpital St. Antonius aux Pays-Bas a réussi à réduire la durée de l’intervention de 17 % [1].
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
Il ne s’agit là que d’une des nombreuses améliorations réalisées par le service vasculaire interventionnel de l’Hôpital St. Antonius en matière de performances en salle après l’installation du système Azurion. Cette première étude Azurion portant sur les performances en salle a révélé de très bons résultats, vérifiés par un tiers indépendant. L’hôpital St. Antonius aux Pays-Bas a réussi à réduire la durée de l’intervention de 17 % [1].
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
Il ne s’agit là que d’une des nombreuses améliorations réalisées par le service vasculaire interventionnel de l’Hôpital St. Antonius en matière de performances en salle après l’installation du système Azurion. Cette première étude Azurion portant sur les performances en salle a révélé de très bons résultats, vérifiés par un tiers indépendant. L’hôpital St. Antonius aux Pays-Bas a réussi à réduire la durée de l’intervention de 17 % [1].
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
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Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques.Grâce à leur flexibilité, vous pouvez réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge tous les types d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques.Grâce à leur flexibilité, vous pouvez réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge tous les types d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques.Grâce à leur flexibilité, vous pouvez réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge tous les types d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques.Grâce à leur flexibilité, vous pouvez réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge tous les types d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
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Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
Meilleure visibilité
Meilleure visibilité
Grâce au capteur 20” nouvelle génération, vos procédures vasculaires bénéficient d’une excellente qualité d’image. Sa couverture anatomique plus large vous permet de réaliser un grand nombre d’interventions. Notre chaîne de traitement des images de grande qualité vous offre une visualisation détaillée des petits vaisseaux ainsi qu’une image extrêmement nette. Ce système prend également en charge l’imagerie de la tête jusqu’aux orteils et assure un accès au patient depuis tous les côtés.
Meilleure visibilité
Grâce au capteur 20” nouvelle génération, vos procédures vasculaires bénéficient d’une excellente qualité d’image. Sa couverture anatomique plus large vous permet de réaliser un grand nombre d’interventions. Notre chaîne de traitement des images de grande qualité vous offre une visualisation détaillée des petits vaisseaux ainsi qu’une image extrêmement nette. Ce système prend également en charge l’imagerie de la tête jusqu’aux orteils et assure un accès au patient depuis tous les côtés.
Meilleure visibilité
Grâce au capteur 20” nouvelle génération, vos procédures vasculaires bénéficient d’une excellente qualité d’image. Sa couverture anatomique plus large vous permet de réaliser un grand nombre d’interventions. Notre chaîne de traitement des images de grande qualité vous offre une visualisation détaillée des petits vaisseaux ainsi qu’une image extrêmement nette. Ce système prend également en charge l’imagerie de la tête jusqu’aux orteils et assure un accès au patient depuis tous les côtés.
Grâce au capteur 20” nouvelle génération, vos procédures vasculaires bénéficient d’une excellente qualité d’image. Sa couverture anatomique plus large vous permet de réaliser un grand nombre d’interventions. Notre chaîne de traitement des images de grande qualité vous offre une visualisation détaillée des petits vaisseaux ainsi qu’une image extrêmement nette. Ce système prend également en charge l’imagerie de la tête jusqu’aux orteils et assure un accès au patient depuis tous les côtés.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
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Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Simplification de la configuration et de l’utilisation
Simplification de la configuration et de l’utilisation
Pour simplifier et standardiser la configuration des systèmes pour tous les examens et utilisateurs, le système utilise des ProcedureCards (cartes de procédures) pouvant être entièrement personnalisées. Par exemple, le système sélectionne automatiquement la ou les ProcedureCards pertinentes en fonction du code SIR/SIH/SIC de la procédure. Des préréglages (comme les protocoles par défaut les plus fréquemment utilisés et les paramètres définis par l’utilisateur) vous permettent également d’améliorer la cohérence des examens.
Simplification de la configuration et de l’utilisation
Pour simplifier et standardiser la configuration des systèmes pour tous les examens et utilisateurs, le système utilise des ProcedureCards (cartes de procédures) pouvant être entièrement personnalisées. Par exemple, le système sélectionne automatiquement la ou les ProcedureCards pertinentes en fonction du code SIR/SIH/SIC de la procédure. Des préréglages (comme les protocoles par défaut les plus fréquemment utilisés et les paramètres définis par l’utilisateur) vous permettent également d’améliorer la cohérence des examens.
Simplification de la configuration et de l’utilisation
Pour simplifier et standardiser la configuration des systèmes pour tous les examens et utilisateurs, le système utilise des ProcedureCards (cartes de procédures) pouvant être entièrement personnalisées. Par exemple, le système sélectionne automatiquement la ou les ProcedureCards pertinentes en fonction du code SIR/SIH/SIC de la procédure. Des préréglages (comme les protocoles par défaut les plus fréquemment utilisés et les paramètres définis par l’utilisateur) vous permettent également d’améliorer la cohérence des examens.
Simplification de la configuration et de l’utilisation
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Pour simplifier et standardiser la configuration des systèmes pour tous les examens et utilisateurs, le système utilise des ProcedureCards (cartes de procédures) pouvant être entièrement personnalisées. Par exemple, le système sélectionne automatiquement la ou les ProcedureCards pertinentes en fonction du code SIR/SIH/SIC de la procédure. Des préréglages (comme les protocoles par défaut les plus fréquemment utilisés et les paramètres définis par l’utilisateur) vous permettent également d’améliorer la cohérence des examens.
Performances cliniques assurées au fil du temps
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La plate-forme Windows® 10 standard contribue à assurer la conformité aux réglementations applicables en matière de sécurité et aux normes les plus récentes relatives à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
Performances cliniques assurées au fil du temps
La plate-forme Windows® 10 standard contribue à assurer la conformité aux réglementations applicables en matière de sécurité et aux normes les plus récentes relatives à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
Performances cliniques assurées au fil du temps
La plate-forme Windows® 10 standard contribue à assurer la conformité aux réglementations applicables en matière de sécurité et aux normes les plus récentes relatives à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
La plate-forme Windows® 10 standard contribue à assurer la conformité aux réglementations applicables en matière de sécurité et aux normes les plus récentes relatives à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
Un flux de travail optimisé
Un flux de travail optimisé
FlexSpot vous permet de consulter, contrôler et manipuler efficacement toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
Un flux de travail optimisé
FlexSpot vous permet de consulter, contrôler et manipuler efficacement toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
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FlexSpot vous permet de consulter, contrôler et manipuler efficacement toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
FlexSpot vous permet de consulter, contrôler et manipuler efficacement toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
Gestion efficace de la dose
Gestion efficace de la dose
L’Azurion série 7 inclut également ClarityIQ, notre technologie d’imagerie radiologique qui permet de réaliser des examens d’imagerie de haute qualité pour une gamme complète de procédures cliniques. Il offre ainsi une visualisation optimale à très faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. En outre, le système est intégré à notre gamme complète de solutions DoseWise, qui permet de maîtriser la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes.
Gestion efficace de la dose
L’Azurion série 7 inclut également ClarityIQ, notre technologie d’imagerie radiologique qui permet de réaliser des examens d’imagerie de haute qualité pour une gamme complète de procédures cliniques. Il offre ainsi une visualisation optimale à très faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. En outre, le système est intégré à notre gamme complète de solutions DoseWise, qui permet de maîtriser la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes.
Gestion efficace de la dose
L’Azurion série 7 inclut également ClarityIQ, notre technologie d’imagerie radiologique qui permet de réaliser des examens d’imagerie de haute qualité pour une gamme complète de procédures cliniques. Il offre ainsi une visualisation optimale à très faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. En outre, le système est intégré à notre gamme complète de solutions DoseWise, qui permet de maîtriser la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes.
L’Azurion série 7 inclut également ClarityIQ, notre technologie d’imagerie radiologique qui permet de réaliser des examens d’imagerie de haute qualité pour une gamme complète de procédures cliniques. Il offre ainsi une visualisation optimale à très faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. En outre, le système est intégré à notre gamme complète de solutions DoseWise, qui permet de maîtriser la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes.
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement des systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement des systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement des systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement des systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
Des vérifications d’assurance qualité standardisées en seulement cinq minutes
Des vérifications d’assurance qualité standardisées en seulement cinq minutes
Seul Philips propose l’option outil UQCM (User Quality Control Mode, Mode de contrôle de qualité pour utilisateur en français) sur son système Azurion. Elle vous permet d’effectuer un audit et de vérifier de façon indépendante les facteurs liés aux rayons et à la qualité d’image de votre système Azurion de manière standardisée et en seulement cinq minutes. Elle peut vous aider à identifier des tendances et des écarts potentiels par rapport à la norme, et ainsi conserver des performances de haute qualité.
Des vérifications d’assurance qualité standardisées en seulement cinq minutes
Seul Philips propose l’option outil UQCM (User Quality Control Mode, Mode de contrôle de qualité pour utilisateur en français) sur son système Azurion. Elle vous permet d’effectuer un audit et de vérifier de façon indépendante les facteurs liés aux rayons et à la qualité d’image de votre système Azurion de manière standardisée et en seulement cinq minutes. Elle peut vous aider à identifier des tendances et des écarts potentiels par rapport à la norme, et ainsi conserver des performances de haute qualité.
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Des vérifications d’assurance qualité standardisées en seulement cinq minutes
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Augmenter le retour sur investissement
Augmenter le retour sur investissement
Pour vous aider à exploiter pleinement vos ressources et améliorer le retour sur investissement, nous proposons des solutions de financement innovantes, des offres de services flexibles et un réseau d’assistance professionnelle de plus de 7 000 ingénieurs de maintenance. Notre large gamme de programmes de consultation et de formation vous permet d’améliorer davantage l’efficacité de vos processus de prise en charge.
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Augmenter le retour sur investissement
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Pour vous aider à exploiter pleinement vos ressources et améliorer le retour sur investissement, nous proposons des solutions de financement innovantes, des offres de services flexibles et un réseau d’assistance professionnelle de plus de 7 000 ingénieurs de maintenance. Notre large gamme de programmes de consultation et de formation vous permet d’améliorer davantage l’efficacité de vos processus de prise en charge.
Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran
Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran
L’outil marqueur de l’écran tactile vous permet de marquer une zone d’intérêt sur les images 2D. Les repères sont clairement affichés sur les images de référence et de fluoroscopie, et s’adaptent à l’échelle et au panoramique de l’image. Cela peut être utile pour marquer une bifurcation, des branches latérales et d’autres détails pertinents. Avec l’outil marqueur, il n’est pas nécessaire d’avoir une application de marqueur distincte dans la salle.
Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran
L’outil marqueur de l’écran tactile vous permet de marquer une zone d’intérêt sur les images 2D. Les repères sont clairement affichés sur les images de référence et de fluoroscopie, et s’adaptent à l’échelle et au panoramique de l’image. Cela peut être utile pour marquer une bifurcation, des branches latérales et d’autres détails pertinents. Avec l’outil marqueur, il n’est pas nécessaire d’avoir une application de marqueur distincte dans la salle.
Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran
L’outil marqueur de l’écran tactile vous permet de marquer une zone d’intérêt sur les images 2D. Les repères sont clairement affichés sur les images de référence et de fluoroscopie, et s’adaptent à l’échelle et au panoramique de l’image. Cela peut être utile pour marquer une bifurcation, des branches latérales et d’autres détails pertinents. Avec l’outil marqueur, il n’est pas nécessaire d’avoir une application de marqueur distincte dans la salle.
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
Il ne s’agit là que d’une des nombreuses améliorations réalisées par le service vasculaire interventionnel de l’Hôpital St. Antonius en matière de performances en salle après l’installation du système Azurion. Cette première étude Azurion portant sur les performances en salle a révélé de très bons résultats, vérifiés par un tiers indépendant. L’hôpital St. Antonius aux Pays-Bas a réussi à réduire la durée de l’intervention de 17 % [1].
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
Il ne s’agit là que d’une des nombreuses améliorations réalisées par le service vasculaire interventionnel de l’Hôpital St. Antonius en matière de performances en salle après l’installation du système Azurion. Cette première étude Azurion portant sur les performances en salle a révélé de très bons résultats, vérifiés par un tiers indépendant. L’hôpital St. Antonius aux Pays-Bas a réussi à réduire la durée de l’intervention de 17 % [1].
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
Il ne s’agit là que d’une des nombreuses améliorations réalisées par le service vasculaire interventionnel de l’Hôpital St. Antonius en matière de performances en salle après l’installation du système Azurion. Cette première étude Azurion portant sur les performances en salle a révélé de très bons résultats, vérifiés par un tiers indépendant. L’hôpital St. Antonius aux Pays-Bas a réussi à réduire la durée de l’intervention de 17 % [1].
1. Les résultats sont propres à leur établissement d’obtention et peuvent différer des résultats réalisables dans d’autres établissements.
La salle interventionnelle Azurion est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié Dekra Certification BV 0344. Elle est destinée aux procédures diagnostiques et interventionnelles. La salle interventionnelle en environnement bloc est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation ou l’étiquetage. Juin 2024
Stentboost est un dispositif de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié DEKRA Certification BV 0344. Il est destiné à la visualisation, l’analyse et au diagnostic médical par imagerie. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Juin 2024
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