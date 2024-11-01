VesselNavigator réutilise des informations anatomiques vasculaires 3D provenant de jeux de données d’angiographie par TDM et par IRM existants. Il superpose la cartographie 3D sur une image radiologique en temps réel. Grâce à sa visualisation précise, VesselNavigator fournit une cartographie 3D intuitive et continue qui vous guide dans les vaisseaux pendant toute la procédure.
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Fusion d’images 3D lors de procédures endovasculaires
Des études[1,2] ont montré les avantages d’une perspective 3D pour le guidage de cathéter et de dispositif. Avec VesselNavigator, les cliniciens peuvent segmenter les structures des vaisseaux 3D à partir de jeux de données TDM/IRM existants et les fusionnent à l’image radiologique en temps réel pour assurer le guidage.
Fusion d’images 3D lors de procédures endovasculaires
Des études[1,2] ont montré les avantages d’une perspective 3D pour le guidage de cathéter et de dispositif. Avec VesselNavigator, les cliniciens peuvent segmenter les structures des vaisseaux 3D à partir de jeux de données TDM/IRM existants et les fusionnent à l’image radiologique en temps réel pour assurer le guidage.
Fusion d’images 3D lors de procédures endovasculaires
Des études[1,2] ont montré les avantages d’une perspective 3D pour le guidage de cathéter et de dispositif. Avec VesselNavigator, les cliniciens peuvent segmenter les structures des vaisseaux 3D à partir de jeux de données TDM/IRM existants et les fusionnent à l’image radiologique en temps réel pour assurer le guidage.
Fusion d’images 3D lors de procédures endovasculaires
Des études[1,2] ont montré les avantages d’une perspective 3D pour le guidage de cathéter et de dispositif. Avec VesselNavigator, les cliniciens peuvent segmenter les structures des vaisseaux 3D à partir de jeux de données TDM/IRM existants et les fusionnent à l’image radiologique en temps réel pour assurer le guidage.
Réduction de l’utilisation de produit de contraste
Réduction de l’utilisation de produit de contraste
Selon une étude[1] qui a utilisé le guidage par fusion d’images TDM Philips lors du traitement endovasculaire d’anévrismes complexes de l’aorte, l’utilisation moyenne de produits de contraste a été réduite de 72 %. Aucune injection intraprocédurale d’un produit de contraste n’a été requise pour créer une cartographie.
Réduction de l’utilisation de produit de contraste
Selon une étude[1] qui a utilisé le guidage par fusion d’images TDM Philips lors du traitement endovasculaire d’anévrismes complexes de l’aorte, l’utilisation moyenne de produits de contraste a été réduite de 72 %. Aucune injection intraprocédurale d’un produit de contraste n’a été requise pour créer une cartographie.
Réduction de l’utilisation de produit de contraste
Selon une étude[1] qui a utilisé le guidage par fusion d’images TDM Philips lors du traitement endovasculaire d’anévrismes complexes de l’aorte, l’utilisation moyenne de produits de contraste a été réduite de 72 %. Aucune injection intraprocédurale d’un produit de contraste n’a été requise pour créer une cartographie.
Réduction de l’utilisation de produit de contraste
Réduction de l’utilisation de produit de contraste
Selon une étude[1] qui a utilisé le guidage par fusion d’images TDM Philips lors du traitement endovasculaire d’anévrismes complexes de l’aorte, l’utilisation moyenne de produits de contraste a été réduite de 72 %. Aucune injection intraprocédurale d’un produit de contraste n’a été requise pour créer une cartographie.
Réduction de la durée des procédures
Réduction de la durée des procédures
Le guidage par fusion d’images TDM Philips peut réduire la durée des procédures. Une étude réalisée sur 62 patients[2] a montré une réduction moyenne de 6,3 à 5,2 heures lors de réparations endovasculaires d’anévrismes fémoraux/à branches utilisant le guidage de fusion d’images TDM Philips.
Réduction de la durée des procédures
Le guidage par fusion d’images TDM Philips peut réduire la durée des procédures. Une étude réalisée sur 62 patients[2] a montré une réduction moyenne de 6,3 à 5,2 heures lors de réparations endovasculaires d’anévrismes fémoraux/à branches utilisant le guidage de fusion d’images TDM Philips.
Réduction de la durée des procédures
Le guidage par fusion d’images TDM Philips peut réduire la durée des procédures. Une étude réalisée sur 62 patients[2] a montré une réduction moyenne de 6,3 à 5,2 heures lors de réparations endovasculaires d’anévrismes fémoraux/à branches utilisant le guidage de fusion d’images TDM Philips.
Le guidage par fusion d’images TDM Philips peut réduire la durée des procédures. Une étude réalisée sur 62 patients[2] a montré une réduction moyenne de 6,3 à 5,2 heures lors de réparations endovasculaires d’anévrismes fémoraux/à branches utilisant le guidage de fusion d’images TDM Philips.
Rappel de position automatique
Rappel de position automatique
Au cours de la procédure, VesselNavigator fournit une superposition en temps réel qui se déplace en synchronisation avec toute incidence, ainsi qu’avec la position de la table et du système.
Rappel de position automatique
Au cours de la procédure, VesselNavigator fournit une superposition en temps réel qui se déplace en synchronisation avec toute incidence, ainsi qu’avec la position de la table et du système.
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Créez des superpositions basées sur de nombreuses options de visualisation permettant un rendu volumique de qualité. Celles-ci peuvent être personnalisées selon les préférences de l’utilisateur.
Région anatomique
Marqueurs anatomiques en anneau
Les marqueurs en anneau peuvent être ajoutés à l’image segmentée pour indiquer les ostia et les zones d’intérêts et pour définir les angles de planification. Ces marqueurs sont visualisés pendant la procédure pour assurer le guidage.
Marqueurs anatomiques en anneau
Les marqueurs en anneau peuvent être ajoutés à l’image segmentée pour indiquer les ostia et les zones d’intérêts et pour définir les angles de planification. Ces marqueurs sont visualisés pendant la procédure pour assurer le guidage.
Marqueurs anatomiques en anneau
Les marqueurs en anneau peuvent être ajoutés à l’image segmentée pour indiquer les ostia et les zones d’intérêts et pour définir les angles de planification. Ces marqueurs sont visualisés pendant la procédure pour assurer le guidage.
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Fusion d’images 3D
Réduction de l’utilisation de produit de contraste
Fusion d’images 3D lors de procédures endovasculaires
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Réduction de l’utilisation de produit de contraste
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Selon une étude[1] qui a utilisé le guidage par fusion d’images TDM Philips lors du traitement endovasculaire d’anévrismes complexes de l’aorte, l’utilisation moyenne de produits de contraste a été réduite de 72 %. Aucune injection intraprocédurale d’un produit de contraste n’a été requise pour créer une cartographie.
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Réduction de l’utilisation de produit de contraste
Réduction de l’utilisation de produit de contraste
Selon une étude[1] qui a utilisé le guidage par fusion d’images TDM Philips lors du traitement endovasculaire d’anévrismes complexes de l’aorte, l’utilisation moyenne de produits de contraste a été réduite de 72 %. Aucune injection intraprocédurale d’un produit de contraste n’a été requise pour créer une cartographie.
Réduction de la durée des procédures
Réduction de la durée des procédures
Le guidage par fusion d’images TDM Philips peut réduire la durée des procédures. Une étude réalisée sur 62 patients[2] a montré une réduction moyenne de 6,3 à 5,2 heures lors de réparations endovasculaires d’anévrismes fémoraux/à branches utilisant le guidage de fusion d’images TDM Philips.
Réduction de la durée des procédures
Le guidage par fusion d’images TDM Philips peut réduire la durée des procédures. Une étude réalisée sur 62 patients[2] a montré une réduction moyenne de 6,3 à 5,2 heures lors de réparations endovasculaires d’anévrismes fémoraux/à branches utilisant le guidage de fusion d’images TDM Philips.
Réduction de la durée des procédures
Le guidage par fusion d’images TDM Philips peut réduire la durée des procédures. Une étude réalisée sur 62 patients[2] a montré une réduction moyenne de 6,3 à 5,2 heures lors de réparations endovasculaires d’anévrismes fémoraux/à branches utilisant le guidage de fusion d’images TDM Philips.
Le guidage par fusion d’images TDM Philips peut réduire la durée des procédures. Une étude réalisée sur 62 patients[2] a montré une réduction moyenne de 6,3 à 5,2 heures lors de réparations endovasculaires d’anévrismes fémoraux/à branches utilisant le guidage de fusion d’images TDM Philips.
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1. Tacher V, et al (2013). Image Guidance for Endovascular Repair of Complex Aortic Aneurysms: Comparison of Two-dimensional and Three-dimensional Angiography and Image Fusion, J Vasc Interv Radiol, 24(11), 1698-1706. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24035418
2. Sailer AM, et al (2014). CTA with fluoroscopy image fusion guidance in endovascular complex aortic aneurysm repair, Eur J Vasc Endovasc Surg. 2014 Apr;47(4):349-56. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24485850
Philips VesselNavigator est un dispositif de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié DEKRA Certification BV 0344. Il est destiné à la visualisation, l’analyse et au diagnostic médical par imagerie. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Janvier 2026
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