Fusion d’images 3D lors de procédures endovasculaires

Des études[1,2] ont montré les avantages d’une perspective 3D pour le guidage de cathéter et de dispositif. Avec VesselNavigator, les cliniciens peuvent segmenter les structures des vaisseaux 3D à partir de jeux de données TDM/IRM existants et les fusionnent à l’image radiologique en temps réel pour assurer le guidage.