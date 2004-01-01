Le logiciel EP Navigator assure un guidage intuitif des cathéters, via des images 3D, lors des procédures d’ablation pratiquées en cas de fibrillation auriculaire. Il fournit une image 3D détaillée de la structure anatomique pouvant être enregistrée avec précision par superposition sur les images de fluoroscopie 2D en temps réel, afin de faciliter les interventions complexes.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Le volume 3D est automatiquement segmenté pour afficher l’oreillette gauche et les veines pulmonaires. Pendant la segmentation, vous pouvez mesurer les dimensions des veines pulmonaires (VP) et de l’oreillette gauche (OG).
Segmentation automatique
Le volume 3D est automatiquement segmenté pour afficher l’oreillette gauche et les veines pulmonaires. Pendant la segmentation, vous pouvez mesurer les dimensions des veines pulmonaires (VP) et de l’oreillette gauche (OG).
Segmentation automatique
Le volume 3D est automatiquement segmenté pour afficher l’oreillette gauche et les veines pulmonaires. Pendant la segmentation, vous pouvez mesurer les dimensions des veines pulmonaires (VP) et de l’oreillette gauche (OG).
Le volume 3D est automatiquement segmenté pour afficher l’oreillette gauche et les veines pulmonaires. Pendant la segmentation, vous pouvez mesurer les dimensions des veines pulmonaires (VP) et de l’oreillette gauche (OG).
Exporter vers un système de cartographie
Exporter vers un système de cartographie
Le logiciel EP Navigator affiche avec précision le volume 3D sur les images de fluoroscopie 2D en temps réel. Il est également possible d’exporter le volume segmenté vers des systèmes de cartographie standard, afin de gérer la dose, le temps nécessaire à la cartographie, ainsi que le besoin de réenregistrer certaines données.
Exporter vers un système de cartographie
Le logiciel EP Navigator affiche avec précision le volume 3D sur les images de fluoroscopie 2D en temps réel. Il est également possible d’exporter le volume segmenté vers des systèmes de cartographie standard, afin de gérer la dose, le temps nécessaire à la cartographie, ainsi que le besoin de réenregistrer certaines données.
Exporter vers un système de cartographie
Le logiciel EP Navigator affiche avec précision le volume 3D sur les images de fluoroscopie 2D en temps réel. Il est également possible d’exporter le volume segmenté vers des systèmes de cartographie standard, afin de gérer la dose, le temps nécessaire à la cartographie, ainsi que le besoin de réenregistrer certaines données.
Le logiciel EP Navigator affiche avec précision le volume 3D sur les images de fluoroscopie 2D en temps réel. Il est également possible d’exporter le volume segmenté vers des systèmes de cartographie standard, afin de gérer la dose, le temps nécessaire à la cartographie, ainsi que le besoin de réenregistrer certaines données.
Afficher différents plans anatomiques
Afficher différents plans anatomiques
Pendant le guidage en temps réel par imagerie, vous pouvez visualiser l’acquisition rotationnelle sur différents plans anatomiques afin d’obtenir un point de référence immédiat. Le volume 3D peut également être affiché avec un contour autour des structures critiques afin de faciliter la prise de décision.
Afficher différents plans anatomiques
Pendant le guidage en temps réel par imagerie, vous pouvez visualiser l’acquisition rotationnelle sur différents plans anatomiques afin d’obtenir un point de référence immédiat. Le volume 3D peut également être affiché avec un contour autour des structures critiques afin de faciliter la prise de décision.
Afficher différents plans anatomiques
Pendant le guidage en temps réel par imagerie, vous pouvez visualiser l’acquisition rotationnelle sur différents plans anatomiques afin d’obtenir un point de référence immédiat. Le volume 3D peut également être affiché avec un contour autour des structures critiques afin de faciliter la prise de décision.
Pendant le guidage en temps réel par imagerie, vous pouvez visualiser l’acquisition rotationnelle sur différents plans anatomiques afin d’obtenir un point de référence immédiat. Le volume 3D peut également être affiché avec un contour autour des structures critiques afin de faciliter la prise de décision.
EP Navigator
EP Navigator et acquisition rotationnelle 3D réduite
Avec le logiciel EP Navigator, vous pouvez réduire la plage d’acquisition des examens rotationnels 3D sur le système de radiologie Allura. Vous pouvez ainsi créer une image 3D des structures cardiaques avec une résolution élevée, à un moment précis de la procédure* afin de définir le meilleur traitement.
EP Navigator et acquisition rotationnelle 3D réduite
Avec le logiciel EP Navigator, vous pouvez réduire la plage d’acquisition des examens rotationnels 3D sur le système de radiologie Allura. Vous pouvez ainsi créer une image 3D des structures cardiaques avec une résolution élevée, à un moment précis de la procédure* afin de définir le meilleur traitement.
EP Navigator et acquisition rotationnelle 3D réduite
Avec le logiciel EP Navigator, vous pouvez réduire la plage d’acquisition des examens rotationnels 3D sur le système de radiologie Allura. Vous pouvez ainsi créer une image 3D des structures cardiaques avec une résolution élevée, à un moment précis de la procédure* afin de définir le meilleur traitement.
EP Navigator et acquisition rotationnelle 3D réduite
Avec le logiciel EP Navigator, vous pouvez réduire la plage d’acquisition des examens rotationnels 3D sur le système de radiologie Allura. Vous pouvez ainsi créer une image 3D des structures cardiaques avec une résolution élevée, à un moment précis de la procédure* afin de définir le meilleur traitement.
Marquage par points
Marquage par points
Outre la fonctionnalité de superposition 3D, le logiciel EP Navigator dispose d’une option de marquage par points permettant de repérer les points d’ablation. Cette fonctionnalité est compatible avec tous les types de cathéters.
Marquage par points
Outre la fonctionnalité de superposition 3D, le logiciel EP Navigator dispose d’une option de marquage par points permettant de repérer les points d’ablation. Cette fonctionnalité est compatible avec tous les types de cathéters.
Marquage par points
Outre la fonctionnalité de superposition 3D, le logiciel EP Navigator dispose d’une option de marquage par points permettant de repérer les points d’ablation. Cette fonctionnalité est compatible avec tous les types de cathéters.
Outre la fonctionnalité de superposition 3D, le logiciel EP Navigator dispose d’une option de marquage par points permettant de repérer les points d’ablation. Cette fonctionnalité est compatible avec tous les types de cathéters.
EndoView
EndoView
Avec le système EndoView, le rythmologue peut voir l’intérieur des structures 3D, afin de visualiser la face postérieure de la paroi auriculaire, les ostia des veines pulmonaires, la crête et autres caractéristiques cardiaques.
EndoView
Avec le système EndoView, le rythmologue peut voir l’intérieur des structures 3D, afin de visualiser la face postérieure de la paroi auriculaire, les ostia des veines pulmonaires, la crête et autres caractéristiques cardiaques.
EndoView
Avec le système EndoView, le rythmologue peut voir l’intérieur des structures 3D, afin de visualiser la face postérieure de la paroi auriculaire, les ostia des veines pulmonaires, la crête et autres caractéristiques cardiaques.
Avec le système EndoView, le rythmologue peut voir l’intérieur des structures 3D, afin de visualiser la face postérieure de la paroi auriculaire, les ostia des veines pulmonaires, la crête et autres caractéristiques cardiaques.
Le volume 3D est automatiquement segmenté pour afficher l’oreillette gauche et les veines pulmonaires. Pendant la segmentation, vous pouvez mesurer les dimensions des veines pulmonaires (VP) et de l’oreillette gauche (OG).
Segmentation automatique
Le volume 3D est automatiquement segmenté pour afficher l’oreillette gauche et les veines pulmonaires. Pendant la segmentation, vous pouvez mesurer les dimensions des veines pulmonaires (VP) et de l’oreillette gauche (OG).
Segmentation automatique
Le volume 3D est automatiquement segmenté pour afficher l’oreillette gauche et les veines pulmonaires. Pendant la segmentation, vous pouvez mesurer les dimensions des veines pulmonaires (VP) et de l’oreillette gauche (OG).
Le volume 3D est automatiquement segmenté pour afficher l’oreillette gauche et les veines pulmonaires. Pendant la segmentation, vous pouvez mesurer les dimensions des veines pulmonaires (VP) et de l’oreillette gauche (OG).
Exporter vers un système de cartographie
Exporter vers un système de cartographie
Le logiciel EP Navigator affiche avec précision le volume 3D sur les images de fluoroscopie 2D en temps réel. Il est également possible d’exporter le volume segmenté vers des systèmes de cartographie standard, afin de gérer la dose, le temps nécessaire à la cartographie, ainsi que le besoin de réenregistrer certaines données.
Exporter vers un système de cartographie
Le logiciel EP Navigator affiche avec précision le volume 3D sur les images de fluoroscopie 2D en temps réel. Il est également possible d’exporter le volume segmenté vers des systèmes de cartographie standard, afin de gérer la dose, le temps nécessaire à la cartographie, ainsi que le besoin de réenregistrer certaines données.
Exporter vers un système de cartographie
Le logiciel EP Navigator affiche avec précision le volume 3D sur les images de fluoroscopie 2D en temps réel. Il est également possible d’exporter le volume segmenté vers des systèmes de cartographie standard, afin de gérer la dose, le temps nécessaire à la cartographie, ainsi que le besoin de réenregistrer certaines données.
Le logiciel EP Navigator affiche avec précision le volume 3D sur les images de fluoroscopie 2D en temps réel. Il est également possible d’exporter le volume segmenté vers des systèmes de cartographie standard, afin de gérer la dose, le temps nécessaire à la cartographie, ainsi que le besoin de réenregistrer certaines données.
Afficher différents plans anatomiques
Afficher différents plans anatomiques
Pendant le guidage en temps réel par imagerie, vous pouvez visualiser l’acquisition rotationnelle sur différents plans anatomiques afin d’obtenir un point de référence immédiat. Le volume 3D peut également être affiché avec un contour autour des structures critiques afin de faciliter la prise de décision.
Afficher différents plans anatomiques
Pendant le guidage en temps réel par imagerie, vous pouvez visualiser l’acquisition rotationnelle sur différents plans anatomiques afin d’obtenir un point de référence immédiat. Le volume 3D peut également être affiché avec un contour autour des structures critiques afin de faciliter la prise de décision.
Afficher différents plans anatomiques
Pendant le guidage en temps réel par imagerie, vous pouvez visualiser l’acquisition rotationnelle sur différents plans anatomiques afin d’obtenir un point de référence immédiat. Le volume 3D peut également être affiché avec un contour autour des structures critiques afin de faciliter la prise de décision.
Pendant le guidage en temps réel par imagerie, vous pouvez visualiser l’acquisition rotationnelle sur différents plans anatomiques afin d’obtenir un point de référence immédiat. Le volume 3D peut également être affiché avec un contour autour des structures critiques afin de faciliter la prise de décision.
EP Navigator
EP Navigator et acquisition rotationnelle 3D réduite
Avec le logiciel EP Navigator, vous pouvez réduire la plage d’acquisition des examens rotationnels 3D sur le système de radiologie Allura. Vous pouvez ainsi créer une image 3D des structures cardiaques avec une résolution élevée, à un moment précis de la procédure* afin de définir le meilleur traitement.
EP Navigator et acquisition rotationnelle 3D réduite
Avec le logiciel EP Navigator, vous pouvez réduire la plage d’acquisition des examens rotationnels 3D sur le système de radiologie Allura. Vous pouvez ainsi créer une image 3D des structures cardiaques avec une résolution élevée, à un moment précis de la procédure* afin de définir le meilleur traitement.
EP Navigator et acquisition rotationnelle 3D réduite
Avec le logiciel EP Navigator, vous pouvez réduire la plage d’acquisition des examens rotationnels 3D sur le système de radiologie Allura. Vous pouvez ainsi créer une image 3D des structures cardiaques avec une résolution élevée, à un moment précis de la procédure* afin de définir le meilleur traitement.
EP Navigator et acquisition rotationnelle 3D réduite
Avec le logiciel EP Navigator, vous pouvez réduire la plage d’acquisition des examens rotationnels 3D sur le système de radiologie Allura. Vous pouvez ainsi créer une image 3D des structures cardiaques avec une résolution élevée, à un moment précis de la procédure* afin de définir le meilleur traitement.
Marquage par points
Marquage par points
Outre la fonctionnalité de superposition 3D, le logiciel EP Navigator dispose d’une option de marquage par points permettant de repérer les points d’ablation. Cette fonctionnalité est compatible avec tous les types de cathéters.
Marquage par points
Outre la fonctionnalité de superposition 3D, le logiciel EP Navigator dispose d’une option de marquage par points permettant de repérer les points d’ablation. Cette fonctionnalité est compatible avec tous les types de cathéters.
Marquage par points
Outre la fonctionnalité de superposition 3D, le logiciel EP Navigator dispose d’une option de marquage par points permettant de repérer les points d’ablation. Cette fonctionnalité est compatible avec tous les types de cathéters.
Outre la fonctionnalité de superposition 3D, le logiciel EP Navigator dispose d’une option de marquage par points permettant de repérer les points d’ablation. Cette fonctionnalité est compatible avec tous les types de cathéters.
EndoView
EndoView
Avec le système EndoView, le rythmologue peut voir l’intérieur des structures 3D, afin de visualiser la face postérieure de la paroi auriculaire, les ostia des veines pulmonaires, la crête et autres caractéristiques cardiaques.
EndoView
Avec le système EndoView, le rythmologue peut voir l’intérieur des structures 3D, afin de visualiser la face postérieure de la paroi auriculaire, les ostia des veines pulmonaires, la crête et autres caractéristiques cardiaques.
EndoView
Avec le système EndoView, le rythmologue peut voir l’intérieur des structures 3D, afin de visualiser la face postérieure de la paroi auriculaire, les ostia des veines pulmonaires, la crête et autres caractéristiques cardiaques.
Avec le système EndoView, le rythmologue peut voir l’intérieur des structures 3D, afin de visualiser la face postérieure de la paroi auriculaire, les ostia des veines pulmonaires, la crête et autres caractéristiques cardiaques.
Orlov MV. How to perform and interpret rotational angiography in the electrophysiology laboratory. Heart Rhythm. 2009;6:1830-6.
EP Navigator est un dispositif de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié DEKRA Certification BV CE0344. Il est destiné à la visualisation, l’analyse et au diagnostic médical par imagerie. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Janvier 2026
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.