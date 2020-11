Capteur de SpO2 sans adhésif, pour les nouveau-nés, nourrissons et adultes ayant une peau sensible. À utiliser avec les consommables Philips suivants : câble adaptateur M1900B pour moniteurs CMS et V24/26, câble adaptateur M1943A, câble adaptateur M1943AL (3 m) pour moniteurs IntelliVue et VM.