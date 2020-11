Le système d’athérectomie Phoenix combine les avantages des systèmes d’athérectomie existants pour fournir une solution d’athérectomie hybride unique visant à aider les médecins à adapter l’approche de traitement à chaque patient¹. Il coupe, capture et dégage les tissus malades en une insertion. Phoenix traite un large éventail de types de tissus, depuis les plaques molles jusqu’aux artères calcifiées, et peut être utilisé pour des lésions situées au-dessus et en dessous du genou².