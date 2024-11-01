Polyvalence

L’offre de 3 diamètres de cathéter s’est avérée efficace pour traiter la plupart des vaisseaux périphériques⁴. • Les cathéters de suivi de 1,8 mm et 2,2 mm sont adaptés au traitement de petits vaisseaux ou de lésions fortement sténosées. •Le cathéter défléchi de 2,2 mm convient pour un gain de lumière plus important dans les lésions au-dessus et au-dessous du genou*. • Le cathéter de 2,4 mm (de déflexion) convient aux vaisseaux de grande taille et aux lésions excentrées³.