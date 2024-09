OmniWire Fil-guide de pression.

Le fil-guide de pression OmniWire est doté d’une âme pleine et associe une conception unique à toute épreuve à des résultats iFR prouvés et une compatibilité de recalage automatique iFR, ce qui facilite l’utilisation de la physiologie dans des cas complexes¹,²,³. • Le nouveau noyau distal en nitinol augmente la durabilité et la récupération de forme. • L’âme pleine unique améliore le couple et le pouvoir de poussée. • Bandes conductrices intégrées pour une plus grande fiabilité du signal.