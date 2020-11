En tant que complément d’interventions d’angiographie conventionnelles, le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Visions PV .018 évalue la morphologie vasculaire dans les vaisseaux sanguins et fournit une imagerie transversale de ces vaisseaux. Avec une longueur utile de 135 cm et un diamètre d’imagerie maximum de 24 mm pour des procédures interventionnelles avec fil-guide de 0,46 mm, le dispositif facilite le diagnostic des vasculopathies périphériques et guide les cliniciens vers le traitement correct en fonction des besoins uniques du patient.