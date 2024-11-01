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Visions PV .018

Cathéter d’échographie intravasculaire numérique

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En tant que complément d’interventions d’angiographie conventionnelles, le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Visions PV .018 évalue la morphologie vasculaire dans les vaisseaux sanguins et fournit une imagerie transversale de ces vaisseaux. Avec une longueur utile de 135 cm et un diamètre d’imagerie maximum de 24 mm pour des procédures interventionnelles avec fil-guide de 0,46 mm, le dispositif facilite le diagnostic des vasculopathies périphériques et guide les cliniciens vers le traitement correct en fonction des besoins uniques du patient.

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Caractéristiques
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique

L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique

L’imagerie échographique intravasculaire aide les médecins à évaluer les marqueurs pathologiques, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales, et aide au diagnostic des pathologies.

L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique

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Décisions thérapeutiques
Aide à la prise de décision en intervention

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Non seulement l’échographie intravasculaire fournit une imagerie diagnostique en temps réel pour les vasculopathies périphériques, mais elle permet aussi de guider les cliniciens vers la technique d’angioplastie correcte en fonction des besoins individuels du patient, d’évaluer l’efficacité d’une intervention et d’aider à la bonne exécution des dispositifs endovasculaires. La modalité d’imagerie aide également les cliniciens à décider de la taille du dispositif requis pour des résultats optimaux.

Aide à la prise de décision en intervention

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Aide à la prise de décision en intervention

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Résultats de traitements
Aide à confirmer les résultats de traitement

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L’imagerie échographique intravasculaire aide à confirmer les résultats de traitement, y compris l’exhaustivité du traitement, l’apposition et l’extension du positionnement de stents, et si le patient nécessite une perfusion thrombolytique. L’imagerie ChromaFlo, par exemple, permet de témoigner de l’apposition de stents en montrant l’absence de débit.

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Aide à confirmer les résultats de traitement

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ChromaFlo
Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo

Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo

ChromaFlo met en exergue le rouge du débit sanguin pour faciliter l’évaluation de la pose d’un stent, de la taille de la lumière et plus encore. Adapté aux vaisseaux périphériques et coronaires, y compris au tronc commun de l’artère coronaire gauche, aux bifurcations, à l’artère fémorale superficielle et à l’iliaque, il permet de reconnaître instantanément la taille de la lumière et la pose du stent et aide à l’identification des branches, des dissections et des plaques dans les bifurcations.

Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo

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Fiche technique

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Guide-cathéter minimum
  • 6 F
Fil-guide maximum
  • 0,46 mm
Diamètre d’imagerie maximum
  • 24 mm
Longueur utile
  • 135 cm
Caractéristiques techniques
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Guide-cathéter minimum
  • 6 F
Fil-guide maximum
  • 0,46 mm
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Caractéristiques techniques
Guide-cathéter minimum
  • 6 F
Fil-guide maximum
  • 0,46 mm
Diamètre d’imagerie maximum
  • 24 mm
Longueur utile
  • 135 cm
  • Visions PV.35 est un dispositif médical de classe III, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. Il est destiné à l'évaluation de la morphologie des coronaires et des vaisseaux du système vasculaire périphérique. Les actes effectués avec le Visions PV.35 sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Janvier 2019
  • Visions PV.018 est un dispositif médical de classe III fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. IIl est destiné à l'évaluation de la morphologie des coronaires et des vaisseaux du système vasculaire périphérique. Les actes effectués avec le Visons PV.018 sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Janvier 2019
  • Core n'est pas commercialisé en France
  • Visions PV.014P n'est pas commercialisé en France.

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