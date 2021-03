Cette application combine plusieurs images en une vue complète afin d’analyser les acquisitions provenant de différents paliers. Pour cela, il vous suffit d’un seul clic dans l’outil de revue ou d’un protocole prédéfini "zéro clic" pour encore plus de rapidité dans votre pratique quotidienne. Les principaux cas cliniques concernés sont les suivants : ARM, détection des métastases du corps entier (tronc) et images du rachis complet destinées à la visualisation du système nerveux central dans son intégralité. Les images ainsi obtenues peuvent être affichées, filmées et exportées à l’aide d’un outil compatible DICOM.