Grâce aux préréglages et options définies par l’utilisateur, vous pouvez préparer une analyse vasculaire complète en seulement cinq minutes. Le performant algorithme de suppression des structures osseuses de l’application Multi Modality Advanced Vessel Analysis (AVA) permet de visualiser les vaisseaux en 3D. D’autres outils automatiques permettant la suppression des structures osseuses, la définition des lignes médianes, le marquage des vaisseaux ainsi que la délimitation des contours internes et externes de la lumière (associés à l’option de pré-traitement en “zéro clic”), offrent des résultats rapides et cohérents. Vous pouvez facilement parcourir les divers résultats, puis exporter les rapports complets personnalisables vers votre système SIR ou PACS.