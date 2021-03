Cette solution rationalise les processus d’analyse et de suivi oncologiques des patients. Les données scanner, IRM, TEP/TDM et SPECT/TDM vous permettent de suivre l’évolution de la maladie et d’évaluer la réponse thérapeutique. Vous pouvez segmenter les lésions et quantifiez les modifications anatomiques et métaboliques dans le temps. La segmentation volumétrique semi-automatique est optimisée par modalité ; les critères avancés de réponse thérapeutique sont prédéfinis, ce qui facilite la consultation sous différents types d’affichage. De plus, un aperçu quantitatif des caractéristiques volumétriques et fonctionnelles permet une plus grande facilité d’utilisation.