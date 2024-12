- Multi Modality Viewer -

Philips IntelliSpace Portal 7.0 affiche des ensembles de données multimodalités sur tout client utilisant le réseau LAN ou WAN, ou une connexion Internet haut débit via le réseau privé virtuel de l’établissement. Le serveur prend en charge des fonctions de traitement complexes, vous n’avez donc pas besoin de télécharger les données localement. Vous disposez ainsi de meilleurs processus de travail et d’une plus grande stabilité. L’application Multi Modality Viewer vous permet, quant à elle, d’analyser les ensembles de données scanner, IRM, Imagerie Moléculaire, échographiques, iXR et DXR.