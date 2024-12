- Un environnement de visualisation unique -

Les fonctions avancées d’analyse et de visualisation d’IntelliSpace Portal 7.0 facilitent la manipulation des images. Les systèmes scanner, IRM, Imagerie Moléculaire et échographiques vous offrent des dimensions anatomiques, fonctionnelles, spatiales et temporelles sur une plate-forme unique, désormais équipée de fonctionnalités iXR et DXR.