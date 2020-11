Légère et de taille moyenne, la mallette Philips souple comporte des rangements pour une batterie de rechange, des électrodes de rechange et une clé de défibrillation pédiatrique en option. Cette mallette est conçue pour protéger le défibrillateur de l’humidité et des chocs. Un étui pour électrodes (989803150011) est inclus et permet de tester, stocker et préconnecter les électrodes SMART III. Le voyant vert indiquant que le FR3 est prêt est bien visible à travers la fenêtre transparente, ce qui évite à l’utilisateur d’ouvrir la mallette.