Refinity Cathéter d’échographie intravasculaire rotationnelle à courte pointe

Cathéter d’échographie intravasculaire rotationnelle nouvelle génération de Philips. Il offre de meilleurs résultats en permettant de naviguer facilement à travers les lésions difficiles. Compatible avec les guides 5F, il permet un accès radial et, avec une image haute résolution de 45 MHz, il produit des images claires et nettes pour une interprétation des vaisseaux et une évaluation des lésions précises.