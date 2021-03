Solution de visualisation avancée intelligente, automatisée et connectée. Des informations cliniques correctes en une fois, quantitatives et intelligentes, conçues pour vous apporter une plus grande fiabilité de diagnostic tout en réduisant le temps de génération des rapports grâce à des processus de travail optimisés et à l’automatisation des résultats. IntelliSpace Portal 12 est une plateforme évolutive de post-traitement des images, parfaitement intégrée dans votre établissement hospitalier.