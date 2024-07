Architecture sécurisée et évolutive pour répondre aux besoins croissants

Le moteur de processus de travail comprend un processus de travail basé sur des modalités et fourni avec le système. Vous pouvez également personnaliser le moteur de processus de travail pour l’adapter à des besoins spécifiques, y compris différents processus de travail par modalité ou service. Intégrée au système de gestion des images Philips, la solution est une application d’entreprise complète, capable de gérer entièrement les besoins des services de radiologie en matière de processus de travail. Modulaire et évolutive pour prendre en charge votre croissance et vos besoins croissants, elle vous permet un accès à tout moment et en tout lieu grâce à une architecture sécurisée et évolutive.