La solution d’échocardiologie dédiée EPIQ CVx apporte des avancées significatives en termes de fonctionnalité. Elle vous permet de dispenser de meilleurs soins grâce à une puissance de traitement accrue, une imagerie exceptionnelle avec des détails plus nets et plus précis, une optimisation de l’efficacité des examens et une nouvelle quantification AIUS fiable et reproductible.