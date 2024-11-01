Utilization Optimizer offre une vue exhaustive de vos données échographiques

Utilization Optimizer collecte des données d’utilisation provenant de plusieurs échographes Philips, organise ces données dans un tableau de bord personnalisable et crée des rapports. Vous pouvez ainsi prendre des décisions pertinentes pour améliorer le processus de travail, assurer à vos patients une prise en charge de qualité et réduire le coût total de propriété. Grâce à Utilization Optimizer, vous disposez des informations nécessaires pour prendre plus facilement les bonnes décisions.