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L’assistance technique à distance pour les échographes

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Remote Technical Connect aide les techniciens à identifier et résoudre les problèmes de maintenance
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Remote Technical Connect facilite les opérations de maintenance système pour augmenter la productivité du personnel et du service d’ingénierie biomédicale et améliorer la satisfaction des utilisateurs finaux envers l’assistance technique en interne. Grâce à Remote Technical Connect, 70 % des opérations de maintenance courante peuvent être réalisées à distance.

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