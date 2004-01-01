DynaLync Lung peut gérer de grands volumes de données patient générées par les programmes de dépistage du cancer du poumon. Il automatise les tâches administratives de routine et les tâches instructives afin de respecter les exigences cliniques standardisées, tout en offrant des options de personnalisation permettant aux cliniques de conformer la plate-forme à leurs exigences spécifiques. DynaLync Lung tient également compte de l’intérêt des participants et indique leur état tout au long de leur cycle de soins.
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Une vue d’ensemble complète du programme, directement sur le tableau de bord
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Le tableau de bord intuitif DynaLync à code couleur fournit une vue d’ensemble complète du programme. Il permet de suivre le nombre total de participants, les participants “en retard”, les rapports en attente nécessitant une intervention manuelle, ainsi que toutes les étapes de la procédure et les participants associés.
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Listes de tâches automatisées pour un gain de temps et d’efficacité
Listes de tâches automatisées pour un gain de temps et d’efficacité
Les listes de tâches générées automatiquement aident les navigateurs de programme à travailler efficacement dans le cadre de programmes complexes de dépistage du cancer du poumon. Les colonnes peuvent être triées par date d’échéance, par tomodensitométrie à faible dose programmée ou par antécédents médicaux des patients.
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Gérer facilement plusieurs établissements
Gérer facilement plusieurs établissements
Les fichiers des participants créés pour un établissement peuvent être transférés vers un autre établissement et signalés au LCSR (Lung Cancer Screening Registry – registre de dépistage du cancer du poumon) de l’ACR en tant qu’établissement parent ou enfant, individuellement ou dans un même fichier.
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Fonctionnalité pratique d’exportation ACR
Fonctionnalité pratique d’exportation ACR
La page exportation ACR affiche tous les participants qui ont terminé un cycle de dépistage ou un suivi diagnostique et dont les fichiers sont prêts à être soumis au registre ACR. Les utilisateurs peuvent sélectionner des participants individuellement, trier par établissement ou télécharger les fichiers de tous les participants éligibles à la fois.
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Fiche technique
Telemedicine
Telemedicine
Système d’exploitation
Windows Server 2012 R2 SP1. Peut être déployé en tant que serveur virtuel ou physique
Gestion de la base de données
MSSQL (licences fournies)
Processeur
Intel 4 cœurs ou plus
Capacité du disque dur
500 Go
Mémoire
Mémoire vive de 16 Go
Client
Client
Navigateur
Internet Explorer 9+, Google Chrome 50+, Mozilla Firefox 34+ ou Apple Safari 7+
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Mémoire
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