DynaLync Lung Système de gestion des données patient pour le dépistage du cancer du poumon

DynaLync Lung peut gérer de grands volumes de données patient générées par les programmes de dépistage du cancer du poumon. Il automatise les tâches administratives de routine et les tâches instructives afin de respecter les exigences cliniques standardisées, tout en offrant des options de personnalisation permettant aux cliniques de conformer la plate-forme à leurs exigences spécifiques. DynaLync Lung tient également compte de l’intérêt des participants et indique leur état tout au long de leur cycle de soins.