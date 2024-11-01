Grâce à son nouvel aimant révolutionnaire BlueSeal entièrement fermé, le système Ingenia Ambition X vous permet d’être plus productif lors de vos opérations IRM, presque sans hélium¹. Il offre une superbe qualité d’image, même pour les cas les plus complexes, et réalise les examens IRM jusqu’à 50 % plus vite² avec la technologie d’accélération Compressed SENSE pour toutes les anatomies, dans des acquisitions 2D et 3D. La rapidité du temps d’examen global est obtenue par la simplification de la prise en charge du patient au tunnel, avec le positionnement guidé sans contact du patient. En outre, l’Ingenia Ambition offre une expérience immersive audio-visuelle pour calmer les patients et les guider au long des examens IRM.
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Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction
Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction
Par rapport aux systèmes ZBO existants, BlueSeal est jusqu’à 2 050 kg plus léger⁴, supprimant la nécessité d’un tube de quench et facilitant l’installation dans les villes densément peuplées, les bâtiments commerciaux et les sites présentant des contraintes structurelles. La flexibilité de ce système permet un fonctionnement continu, sans interruption liée à l’hélium, garantissant ainsi l’accès aux services IRM, même dans les environnements difficiles et les zones reculées où l’approvisionnement en hélium est difficile.
Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction
Par rapport aux systèmes ZBO existants, BlueSeal est jusqu’à 2 050 kg plus léger⁴, supprimant la nécessité d’un tube de quench et facilitant l’installation dans les villes densément peuplées, les bâtiments commerciaux et les sites présentant des contraintes structurelles. La flexibilité de ce système permet un fonctionnement continu, sans interruption liée à l’hélium, garantissant ainsi l’accès aux services IRM, même dans les environnements difficiles et les zones reculées où l’approvisionnement en hélium est difficile.
Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction
Par rapport aux systèmes ZBO existants, BlueSeal est jusqu’à 2 050 kg plus léger⁴, supprimant la nécessité d’un tube de quench et facilitant l’installation dans les villes densément peuplées, les bâtiments commerciaux et les sites présentant des contraintes structurelles. La flexibilité de ce système permet un fonctionnement continu, sans interruption liée à l’hélium, garantissant ainsi l’accès aux services IRM, même dans les environnements difficiles et les zones reculées où l’approvisionnement en hélium est difficile.
Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction
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Par rapport aux systèmes ZBO existants, BlueSeal est jusqu’à 2 050 kg plus léger⁴, supprimant la nécessité d’un tube de quench et facilitant l’installation dans les villes densément peuplées, les bâtiments commerciaux et les sites présentant des contraintes structurelles. La flexibilité de ce système permet un fonctionnement continu, sans interruption liée à l’hélium, garantissant ainsi l’accès aux services IRM, même dans les environnements difficiles et les zones reculées où l’approvisionnement en hélium est difficile.
Offre une expérience visuelle immersive
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Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
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Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
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Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
Philips : pour une assistance à vie
Philips : pour une assistance à vie
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Philips : pour une assistance à vie
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Philips : pour une assistance à vie
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Oubliez l’hélium grâce à l’aimant BlueSeal
Oubliez l’hélium grâce à l’aimant BlueSeal
Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de micro-refroidissement qui ne requiert qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume utilisé aujourd’hui¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est intégrée dans l’aimant lors de la fabrication, puis entièrement scellée. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper³, ni soudainement lors d’une perte de champ, ni progressivement.
Oubliez l’hélium grâce à l’aimant BlueSeal
Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de micro-refroidissement qui ne requiert qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume utilisé aujourd’hui¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est intégrée dans l’aimant lors de la fabrication, puis entièrement scellée. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper³, ni soudainement lors d’une perte de champ, ni progressivement.
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Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de micro-refroidissement qui ne requiert qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume utilisé aujourd’hui¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est intégrée dans l’aimant lors de la fabrication, puis entièrement scellée. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper³, ni soudainement lors d’une perte de champ, ni progressivement.
Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM
Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM
L’aimant BlueSeal permet de vous préparer aux situations d’urgence et de résoudre les incidents mineurs en moins de 6 heures, puis de reprendre rapidement les opérations. Il représente une nouvelle avancée vers des opérations IRM quotidiennes sans interruption et plus productives. Le système EasySwitch basé sur l’IA est conçu pour minimiser les temps d’arrêt imprévus. Il permet de décharger et de recharger l’aimant BlueSeal derrière la console IRM, et ce, sans aucune perte d’hélium.
Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM
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Précision ultime à une vitesse maximale avec Dual AI⁵
Précision ultime à une vitesse maximale avec Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise est notre technique d’accélération de nouvelle génération qui renforce les technologies éprouvées Compressed SENSE et SmartSpeed⁶ grâce à une innovation exclusive intégrant l’intelligence artificielle double (Dual AI)⁵. SmartSpeed Precise franchit une nouvelle étape vers une précision optimale à vitesse maximale, en améliorant la qualité des images grâce à un meilleur rapport signal-bruit et jusqu’à 80 % de netteté en plus⁷, tout en multipliant la vitesse d’imagerie par un facteur 3².
Précision ultime à une vitesse maximale avec Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise est notre technique d’accélération de nouvelle génération qui renforce les technologies éprouvées Compressed SENSE et SmartSpeed⁶ grâce à une innovation exclusive intégrant l’intelligence artificielle double (Dual AI)⁵. SmartSpeed Precise franchit une nouvelle étape vers une précision optimale à vitesse maximale, en améliorant la qualité des images grâce à un meilleur rapport signal-bruit et jusqu’à 80 % de netteté en plus⁷, tout en multipliant la vitesse d’imagerie par un facteur 3².
Précision ultime à une vitesse maximale avec Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise est notre technique d’accélération de nouvelle génération qui renforce les technologies éprouvées Compressed SENSE et SmartSpeed⁶ grâce à une innovation exclusive intégrant l’intelligence artificielle double (Dual AI)⁵. SmartSpeed Precise franchit une nouvelle étape vers une précision optimale à vitesse maximale, en améliorant la qualité des images grâce à un meilleur rapport signal-bruit et jusqu’à 80 % de netteté en plus⁷, tout en multipliant la vitesse d’imagerie par un facteur 3².
Fiabilité clinique de l’IRM cardiaque
Fiabilité clinique de l’IRM cardiaque
En raison de la conception de l’aimant BlueSeal, le transfert d’énergie entre les bobines de gradient et l’aimant est négligeable. Cela permet de maintenir une stabilité parfaite du B0 au fil du temps, ce qui est particulièrement avantageux pour les acquisitions sensibles au B0, telles que les séquences cardiaques bTFE.
Fiabilité clinique de l’IRM cardiaque
En raison de la conception de l’aimant BlueSeal, le transfert d’énergie entre les bobines de gradient et l’aimant est négligeable. Cela permet de maintenir une stabilité parfaite du B0 au fil du temps, ce qui est particulièrement avantageux pour les acquisitions sensibles au B0, telles que les séquences cardiaques bTFE.
Fiabilité clinique de l’IRM cardiaque
En raison de la conception de l’aimant BlueSeal, le transfert d’énergie entre les bobines de gradient et l’aimant est négligeable. Cela permet de maintenir une stabilité parfaite du B0 au fil du temps, ce qui est particulièrement avantageux pour les acquisitions sensibles au B0, telles que les séquences cardiaques bTFE.
Augmentation. Productivité. SmartWorkflow
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Travaillez efficacement dès le départ
Travaillez efficacement dès le départ
MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance par IA intégrée, à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %⁶.
Travaillez efficacement dès le départ
MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance par IA intégrée, à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %⁶.
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MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance par IA intégrée, à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %⁶.
Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction
Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction
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Par rapport aux systèmes ZBO existants, BlueSeal est jusqu’à 2 050 kg plus léger⁴, supprimant la nécessité d’un tube de quench et facilitant l’installation dans les villes densément peuplées, les bâtiments commerciaux et les sites présentant des contraintes structurelles. La flexibilité de ce système permet un fonctionnement continu, sans interruption liée à l’hélium, garantissant ainsi l’accès aux services IRM, même dans les environnements difficiles et les zones reculées où l’approvisionnement en hélium est difficile.
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Par rapport aux systèmes ZBO existants, BlueSeal est jusqu’à 2 050 kg plus léger⁴, supprimant la nécessité d’un tube de quench et facilitant l’installation dans les villes densément peuplées, les bâtiments commerciaux et les sites présentant des contraintes structurelles. La flexibilité de ce système permet un fonctionnement continu, sans interruption liée à l’hélium, garantissant ainsi l’accès aux services IRM, même dans les environnements difficiles et les zones reculées où l’approvisionnement en hélium est difficile.
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Par rapport aux systèmes ZBO existants, BlueSeal est jusqu’à 2 050 kg plus léger⁴, supprimant la nécessité d’un tube de quench et facilitant l’installation dans les villes densément peuplées, les bâtiments commerciaux et les sites présentant des contraintes structurelles. La flexibilité de ce système permet un fonctionnement continu, sans interruption liée à l’hélium, garantissant ainsi l’accès aux services IRM, même dans les environnements difficiles et les zones reculées où l’approvisionnement en hélium est difficile.
Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction
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Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
Philips : pour une assistance à vie
Philips : pour une assistance à vie
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Philips : pour une assistance à vie
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Philips : pour une assistance à vie
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Oubliez l’hélium grâce à l’aimant BlueSeal
Oubliez l’hélium grâce à l’aimant BlueSeal
Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de micro-refroidissement qui ne requiert qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume utilisé aujourd’hui¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est intégrée dans l’aimant lors de la fabrication, puis entièrement scellée. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper³, ni soudainement lors d’une perte de champ, ni progressivement.
Oubliez l’hélium grâce à l’aimant BlueSeal
Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de micro-refroidissement qui ne requiert qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume utilisé aujourd’hui¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est intégrée dans l’aimant lors de la fabrication, puis entièrement scellée. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper³, ni soudainement lors d’une perte de champ, ni progressivement.
Oubliez l’hélium grâce à l’aimant BlueSeal
Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de micro-refroidissement qui ne requiert qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume utilisé aujourd’hui¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est intégrée dans l’aimant lors de la fabrication, puis entièrement scellée. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper³, ni soudainement lors d’une perte de champ, ni progressivement.
Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM
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L’aimant BlueSeal permet de vous préparer aux situations d’urgence et de résoudre les incidents mineurs en moins de 6 heures, puis de reprendre rapidement les opérations. Il représente une nouvelle avancée vers des opérations IRM quotidiennes sans interruption et plus productives. Le système EasySwitch basé sur l’IA est conçu pour minimiser les temps d’arrêt imprévus. Il permet de décharger et de recharger l’aimant BlueSeal derrière la console IRM, et ce, sans aucune perte d’hélium.
Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM
L’aimant BlueSeal permet de vous préparer aux situations d’urgence et de résoudre les incidents mineurs en moins de 6 heures, puis de reprendre rapidement les opérations. Il représente une nouvelle avancée vers des opérations IRM quotidiennes sans interruption et plus productives. Le système EasySwitch basé sur l’IA est conçu pour minimiser les temps d’arrêt imprévus. Il permet de décharger et de recharger l’aimant BlueSeal derrière la console IRM, et ce, sans aucune perte d’hélium.
Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM
L’aimant BlueSeal permet de vous préparer aux situations d’urgence et de résoudre les incidents mineurs en moins de 6 heures, puis de reprendre rapidement les opérations. Il représente une nouvelle avancée vers des opérations IRM quotidiennes sans interruption et plus productives. Le système EasySwitch basé sur l’IA est conçu pour minimiser les temps d’arrêt imprévus. Il permet de décharger et de recharger l’aimant BlueSeal derrière la console IRM, et ce, sans aucune perte d’hélium.
Précision ultime à une vitesse maximale avec Dual AI⁵
Précision ultime à une vitesse maximale avec Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise est notre technique d’accélération de nouvelle génération qui renforce les technologies éprouvées Compressed SENSE et SmartSpeed⁶ grâce à une innovation exclusive intégrant l’intelligence artificielle double (Dual AI)⁵. SmartSpeed Precise franchit une nouvelle étape vers une précision optimale à vitesse maximale, en améliorant la qualité des images grâce à un meilleur rapport signal-bruit et jusqu’à 80 % de netteté en plus⁷, tout en multipliant la vitesse d’imagerie par un facteur 3².
Précision ultime à une vitesse maximale avec Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise est notre technique d’accélération de nouvelle génération qui renforce les technologies éprouvées Compressed SENSE et SmartSpeed⁶ grâce à une innovation exclusive intégrant l’intelligence artificielle double (Dual AI)⁵. SmartSpeed Precise franchit une nouvelle étape vers une précision optimale à vitesse maximale, en améliorant la qualité des images grâce à un meilleur rapport signal-bruit et jusqu’à 80 % de netteté en plus⁷, tout en multipliant la vitesse d’imagerie par un facteur 3².
Précision ultime à une vitesse maximale avec Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise est notre technique d’accélération de nouvelle génération qui renforce les technologies éprouvées Compressed SENSE et SmartSpeed⁶ grâce à une innovation exclusive intégrant l’intelligence artificielle double (Dual AI)⁵. SmartSpeed Precise franchit une nouvelle étape vers une précision optimale à vitesse maximale, en améliorant la qualité des images grâce à un meilleur rapport signal-bruit et jusqu’à 80 % de netteté en plus⁷, tout en multipliant la vitesse d’imagerie par un facteur 3².
Fiabilité clinique de l’IRM cardiaque
Fiabilité clinique de l’IRM cardiaque
En raison de la conception de l’aimant BlueSeal, le transfert d’énergie entre les bobines de gradient et l’aimant est négligeable. Cela permet de maintenir une stabilité parfaite du B0 au fil du temps, ce qui est particulièrement avantageux pour les acquisitions sensibles au B0, telles que les séquences cardiaques bTFE.
Fiabilité clinique de l’IRM cardiaque
En raison de la conception de l’aimant BlueSeal, le transfert d’énergie entre les bobines de gradient et l’aimant est négligeable. Cela permet de maintenir une stabilité parfaite du B0 au fil du temps, ce qui est particulièrement avantageux pour les acquisitions sensibles au B0, telles que les séquences cardiaques bTFE.
Fiabilité clinique de l’IRM cardiaque
En raison de la conception de l’aimant BlueSeal, le transfert d’énergie entre les bobines de gradient et l’aimant est négligeable. Cela permet de maintenir une stabilité parfaite du B0 au fil du temps, ce qui est particulièrement avantageux pour les acquisitions sensibles au B0, telles que les séquences cardiaques bTFE.
Augmentation. Productivité. SmartWorkflow
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Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
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Travaillez efficacement dès le départ
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1. Par rapport à l’aimant Ingenia 1.5T ZBO.
2. Par rapport à Philips SENSE.
3. Même dans les rares cas où l’aimant n’est plus scellé, la quantité négligeable d’hélium susceptible de s’échapper n’aurait aucune conséquence significative sur l’oxygène dans la salle.
4. Comparativement aux systèmes 1.5T conventionnels à zéro évaporation d’hélium (“zero boil-off”) ainsi qu’aux systèmes scellés disponibles sur le marché. Données basées sur les informations produits publiées.
5. Technologie de reconstruction composée d’un premier moteur basé sur l’IA appliqué à la source du signal (Adaptive CS-NET) et d’un second appliqué aux données brutes complexes d’imagerie (Precise Net).
6. Par rapport à une station de travail.
L'IRM Ingenia Ambition X est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié DEKRA Certification BV 0344. Il est destiné au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec l'RM Ingenia Ambition X sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Janvier 2024
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