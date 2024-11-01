Harnais dernier cri pour une mise en place et un retrait simples

Le harnais FitLife est disponible en tailles S et L. Il possède des languettes EZ qui permettent une mise en place et un retrait simples et rapides du harnais. Grâce aux clips, chaque mise en place est un jeu d’enfant et aucun réajustement n’est nécessaire après le retrait.