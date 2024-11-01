Pilosité faciale, prothèses dentaires, effondrement de la racine du nez, irrégularités faciales et claustrophobie sont des problèmes qui nécessitent un masque confortable. FitLife est la solution qui fera accepter le traitement par les patients.
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FitLife établit rapidement l’étanchéité autour des parties du visage les moins sensibles à la pression tout en maintenant une parfaite visibilité. La surface large égalise la pression à l’intérieur du masque et limite les irritations oculaires. Donnez à vos patients le confort et l’étanchéité qu’ils méritent.
Un masque facial intégral très confortable
FitLife établit rapidement l’étanchéité autour des parties du visage les moins sensibles à la pression tout en maintenant une parfaite visibilité. La surface large égalise la pression à l’intérieur du masque et limite les irritations oculaires. Donnez à vos patients le confort et l’étanchéité qu’ils méritent.
Un masque facial intégral très confortable
FitLife établit rapidement l’étanchéité autour des parties du visage les moins sensibles à la pression tout en maintenant une parfaite visibilité. La surface large égalise la pression à l’intérieur du masque et limite les irritations oculaires. Donnez à vos patients le confort et l’étanchéité qu’ils méritent.
Trois tailles disponibles
Approuvé pour l’usage pédiatrique
FitLife est disponible en tailles S, L et XL. La taille L du FitLife s’adapte à la plupart des patients. Les modèles de taille S sont approuvés pour l’usage pédiatrique (7 ans >20 kg)
Approuvé pour l’usage pédiatrique
FitLife est disponible en tailles S, L et XL. La taille L du FitLife s’adapte à la plupart des patients. Les modèles de taille S sont approuvés pour l’usage pédiatrique (7 ans >20 kg)
Approuvé pour l’usage pédiatrique
FitLife est disponible en tailles S, L et XL. La taille L du FitLife s’adapte à la plupart des patients. Les modèles de taille S sont approuvés pour l’usage pédiatrique (7 ans >20 kg)
Harnais dernier cri
Harnais dernier cri pour une mise en place et un retrait simples
Le harnais FitLife est disponible en tailles S et L. Il possède des languettes EZ qui permettent une mise en place et un retrait simples et rapides du harnais. Grâce aux clips, chaque mise en place est un jeu d’enfant et aucun réajustement n’est nécessaire après le retrait.
Harnais dernier cri pour une mise en place et un retrait simples
Le harnais FitLife est disponible en tailles S et L. Il possède des languettes EZ qui permettent une mise en place et un retrait simples et rapides du harnais. Grâce aux clips, chaque mise en place est un jeu d’enfant et aucun réajustement n’est nécessaire après le retrait.
Harnais dernier cri pour une mise en place et un retrait simples
Le harnais FitLife est disponible en tailles S et L. Il possède des languettes EZ qui permettent une mise en place et un retrait simples et rapides du harnais. Grâce aux clips, chaque mise en place est un jeu d’enfant et aucun réajustement n’est nécessaire après le retrait.
Orifice de prise de pression O2
Orifice de prise de pression O2 pour mesurer la pression au masque
Orifice de prise de pression O2 pour mesurer la pression au masque
Orifice de prise de pression O2 pour mesurer la pression au masque
Orifice de prise de pression O2 pour mesurer la pression au masque
Orifice de prise de pression O2 pour mesurer la pression au masque
Orifice de prise de pression O2 pour mesurer la pression au masque
Radial diffusion leak ports
Utilisation silencieuse grâce aux orifices de diffusion radiale
La fuite intentionnelle silencieuse dirige l’air expiré à distance du conjoint. FitLife aide votre patient et son conjoint à profiter d’une bonne nuit de sommeil.
Utilisation silencieuse grâce aux orifices de diffusion radiale
La fuite intentionnelle silencieuse dirige l’air expiré à distance du conjoint. FitLife aide votre patient et son conjoint à profiter d’une bonne nuit de sommeil.
Utilisation silencieuse grâce aux orifices de diffusion radiale
La fuite intentionnelle silencieuse dirige l’air expiré à distance du conjoint. FitLife aide votre patient et son conjoint à profiter d’une bonne nuit de sommeil.
Valve de sécurité
Valve de sécurité
La valve s’ouvre pour une mise à l’air ambiant si la pression chute en dessous de 3 cmH2O.
Valve de sécurité
La valve s’ouvre pour une mise à l’air ambiant si la pression chute en dessous de 3 cmH2O.
Valve de sécurité
La valve s’ouvre pour une mise à l’air ambiant si la pression chute en dessous de 3 cmH2O.
Raccord rotatif
Raccord rotatif : mouvement libre du circuit
Raccord rotatif : mouvement libre du circuit
Raccord rotatif : mouvement libre du circuit
Raccord rotatif : mouvement libre du circuit
Raccord rotatif : mouvement libre du circuit
Raccord rotatif : mouvement libre du circuit
Étanchéité
Étanchéité tout autour du visage
Un voile souple en silicone assure l’étanchéité tout autour du visage, permettant ainsi une mise en place rapide, uniforme et confortable.
Étanchéité tout autour du visage
Un voile souple en silicone assure l’étanchéité tout autour du visage, permettant ainsi une mise en place rapide, uniforme et confortable.
Étanchéité tout autour du visage
Un voile souple en silicone assure l’étanchéité tout autour du visage, permettant ainsi une mise en place rapide, uniforme et confortable.
FitLife établit rapidement l’étanchéité autour des parties du visage les moins sensibles à la pression tout en maintenant une parfaite visibilité. La surface large égalise la pression à l’intérieur du masque et limite les irritations oculaires. Donnez à vos patients le confort et l’étanchéité qu’ils méritent.
Un masque facial intégral très confortable
FitLife établit rapidement l’étanchéité autour des parties du visage les moins sensibles à la pression tout en maintenant une parfaite visibilité. La surface large égalise la pression à l’intérieur du masque et limite les irritations oculaires. Donnez à vos patients le confort et l’étanchéité qu’ils méritent.
Un masque facial intégral très confortable
FitLife établit rapidement l’étanchéité autour des parties du visage les moins sensibles à la pression tout en maintenant une parfaite visibilité. La surface large égalise la pression à l’intérieur du masque et limite les irritations oculaires. Donnez à vos patients le confort et l’étanchéité qu’ils méritent.
Trois tailles disponibles
Approuvé pour l’usage pédiatrique
FitLife est disponible en tailles S, L et XL. La taille L du FitLife s’adapte à la plupart des patients. Les modèles de taille S sont approuvés pour l’usage pédiatrique (7 ans >20 kg)
Approuvé pour l’usage pédiatrique
FitLife est disponible en tailles S, L et XL. La taille L du FitLife s’adapte à la plupart des patients. Les modèles de taille S sont approuvés pour l’usage pédiatrique (7 ans >20 kg)
Approuvé pour l’usage pédiatrique
FitLife est disponible en tailles S, L et XL. La taille L du FitLife s’adapte à la plupart des patients. Les modèles de taille S sont approuvés pour l’usage pédiatrique (7 ans >20 kg)
Harnais dernier cri
Harnais dernier cri pour une mise en place et un retrait simples
Le harnais FitLife est disponible en tailles S et L. Il possède des languettes EZ qui permettent une mise en place et un retrait simples et rapides du harnais. Grâce aux clips, chaque mise en place est un jeu d’enfant et aucun réajustement n’est nécessaire après le retrait.
Harnais dernier cri pour une mise en place et un retrait simples
Le harnais FitLife est disponible en tailles S et L. Il possède des languettes EZ qui permettent une mise en place et un retrait simples et rapides du harnais. Grâce aux clips, chaque mise en place est un jeu d’enfant et aucun réajustement n’est nécessaire après le retrait.
Harnais dernier cri pour une mise en place et un retrait simples
Le harnais FitLife est disponible en tailles S et L. Il possède des languettes EZ qui permettent une mise en place et un retrait simples et rapides du harnais. Grâce aux clips, chaque mise en place est un jeu d’enfant et aucun réajustement n’est nécessaire après le retrait.
Orifice de prise de pression O2
Orifice de prise de pression O2 pour mesurer la pression au masque
Orifice de prise de pression O2 pour mesurer la pression au masque
Orifice de prise de pression O2 pour mesurer la pression au masque
Orifice de prise de pression O2 pour mesurer la pression au masque
Orifice de prise de pression O2 pour mesurer la pression au masque
Orifice de prise de pression O2 pour mesurer la pression au masque
Radial diffusion leak ports
Utilisation silencieuse grâce aux orifices de diffusion radiale
La fuite intentionnelle silencieuse dirige l’air expiré à distance du conjoint. FitLife aide votre patient et son conjoint à profiter d’une bonne nuit de sommeil.
Utilisation silencieuse grâce aux orifices de diffusion radiale
La fuite intentionnelle silencieuse dirige l’air expiré à distance du conjoint. FitLife aide votre patient et son conjoint à profiter d’une bonne nuit de sommeil.
Utilisation silencieuse grâce aux orifices de diffusion radiale
La fuite intentionnelle silencieuse dirige l’air expiré à distance du conjoint. FitLife aide votre patient et son conjoint à profiter d’une bonne nuit de sommeil.
Valve de sécurité
Valve de sécurité
La valve s’ouvre pour une mise à l’air ambiant si la pression chute en dessous de 3 cmH2O.
Valve de sécurité
La valve s’ouvre pour une mise à l’air ambiant si la pression chute en dessous de 3 cmH2O.
Valve de sécurité
La valve s’ouvre pour une mise à l’air ambiant si la pression chute en dessous de 3 cmH2O.
Raccord rotatif
Raccord rotatif : mouvement libre du circuit
Raccord rotatif : mouvement libre du circuit
Raccord rotatif : mouvement libre du circuit
Raccord rotatif : mouvement libre du circuit
Raccord rotatif : mouvement libre du circuit
Raccord rotatif : mouvement libre du circuit
Étanchéité
Étanchéité tout autour du visage
Un voile souple en silicone assure l’étanchéité tout autour du visage, permettant ainsi une mise en place rapide, uniforme et confortable.
Étanchéité tout autour du visage
Un voile souple en silicone assure l’étanchéité tout autour du visage, permettant ainsi une mise en place rapide, uniforme et confortable.
Étanchéité tout autour du visage
Un voile souple en silicone assure l’étanchéité tout autour du visage, permettant ainsi une mise en place rapide, uniforme et confortable.
Mentions légales : Le FitLife est un masque facial en silicone destiné à servir d'interface patient dans le cadre de l'application d’une thérapie PPC ou à deux niveaux de pression au cours d’un traitement contre l’insuffisance respiratoire ou l’apnée obstructive du sommeil. Ce DM de classe IIa, est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE, dont l’évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement le manuel d’utilisation fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.
Fabricant : Respironics Inc. - 1001 Murry Ridge Lane -
Murrysville - PA 15668 - États-Unis
Mandataire Européen (EC REP) : Respironics Deutschland - Gewerbestrasse 17 - 82211 Herrsching - Allemagne
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