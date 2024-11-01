Facilité d’accès aux informations

Le Trilogy Evo utilise la technologie Bluetooth pour vous envoyer les données des patients et des appareils via Care Orchestrator, notre outil basé sur le cloud. Cette solution est conçue pour réunir les technologies, ressources, personnes et informations essentielles à la prise en charge de vos patients souffrant de troubles respiratoires. Avec Care Orchestrator, vous avez la possibilité de créer des règles de soins personnalisées basées sur vos meilleures pratiques et vos processus éprouvés. Vous pouvez également télécharger des données au chevet du patient via une clé USB.