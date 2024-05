Les manipulateurs de Saint-Augustin apprécient la nouvelle approche de l’efficacité des examens qui inclut l’installation guidée du patient en moins d’une minute. L’ensemble des fonctionnalités améliorant le flux de travail contribue à rendre l’environnement de travail plus agréable et améliore l’expérience du personnel et du patient, déclare le Dr Gellée. “L’installation du patient est plus rapide. Les manipulateurs peuvent commencer à proximité du patient, et ils n’ont pas besoin d’interrompre l’acquisition si le patient a une question. Si nous pouvons prendre en charge un ou deux patients de plus dans une journée, nous pourrons aider beaucoup plus de personnes.”