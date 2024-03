FieldStrength numéro 57 – 2020 Une qualité d’IRM surprenante à un prix raisonnable et un faible coût de fonctionnement – Dr Mahajan Le Miami Institute constate un gain important de qualité et vitesse d’IRM, et de confort des patients – Dr Peña, C. Avila, C. Melvin Les chercheurs de l’Université de Colombie-Britannique font progresser leur imagerie de la sclérose en plaques – Dr MacKay, Dr Rauscher, Dr Kolind, L. Barlow Des examens d’imagerie plus rapides, avec plus de temps pour les techniques IRM avancées – Dr Savatovsky Des examens IRM plus rapides, et plus confortables pour les patients – Dr Stoutjesdijk, W. Boon, M. van Noort Le centre d’imagerie Cobalt récolte les fruits du test pilote de Compressed SENSE – K. Hackling-Searle, R. Pearson, Z. Wray Comment Compressed SENSE accélère l’IRM Développer les compétences de simulation par IRM en radiothérapie – T. Edwards