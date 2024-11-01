Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
FieldStrength Articles sur l’IRM | Philips
Read articles on latest trends and insights, MRI best practices and clinical cases, application tips and more by and for Philips MRI users.
Monitorage
Restez informé de nos dernières nouveautés et informations à retenir dans le domaine de la surveillance patient chez Philips. Cette plateforme a été construite pour vous partager nos dernières innovations et actualités et vous accompagner au mieux dans votre activité.
Actualités et évènements
Notre e-newsletter trimestrielle Philips SRC a été construite avec vous pour vous accompagner au mieux dans votre activité pour une prise en charge optimale de vos patients.
Ultrasound blog
Retrouvez les partages d’expériences et regards croisés sur notre blog dédiés à l’échographie dans le parcours de soin. Toutes indications cliniques.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.