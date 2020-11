L’efficacité est essentielle en radiologie. Elle permet de rapporter plus rapidement des résultats clés, de réduire le nombre de scanners répétés, d’avoir une meilleure uniformisation des images, de disposer de rapports mieux conçus et exploitables pour le médecin référent et d’améliorer l’expérience du patient.



Par conséquent, comment :

Fournir la meilleure qualité de soins à une population de patients croissante et diverse sans pour autant recruter du personnel ou augmenter votre budget ?

Optimiser le potentiel de votre équipement et de vos équipes ?

Faire parvenir les résultats d’imagerie appropriés au médecin référent de façon à permettre une prise de décisions rapide ?

Discuter avec le médecin référent, qu’il se trouve au sein de l’hôpital ou à plusieurs centaines de kilomètres ?

Nous travaillons à vos côtés pour relever ces défis : nous perfectionnons nos outils et services existants et en concevons de nouveaux afin d’améliorer votre efficacité et vous permettre de vous adapter au sein de cet environnement en constante évolution.

Découvrez comment nos solutions de radiologie permettent d’améliorer les processus au sein de votre établissement.